Arrancó el programa Sol, Playa y Carnaval en Corrientes

Publicado en enero 21, 2026.

Por Corrientes al Día

Con el inicio de la temporada estival, la provincia puso en marcha el Programa Sol, Playa y Carnaval, una propuesta que busca acompañar y potenciar los destinos turísticos del interior durante el verano 2026, combinando promoción, presencia territorial y difusión de las principales fiestas populares de Corrientes.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes, comenzó el 17 de enero en Monte Caseros, marcando el punto de partida de un recorrido que abarcará playas, carnavales y eventos culturales en distintos municipios.

El programa consiste en la presencia de un equipo técnico del Ministerio de Turismo que participa activamente de una noche de carnaval y una jornada de playa en cada localidad visitada. Durante estas acciones se distribuye material promocional, se desarrollan juegos interactivos con los visitantes, se entregan presentes y, además, se releva información y contenido audiovisual del destino para su posterior difusión en canales oficiales.

Este fin de semana, el dispositivo provincial acompañará las actividades de verano en Goya el 23 de enero y en Bella Vista el 24 de enero, sumándose a la agenda festiva y turística de ambas ciudades, que viven a pleno el carnaval y las propuestas vinculadas al río.

Desde la cartera turística informaron además que durante los meses de enero y febrero está previsto visitar otras localidades estratégicas del interior, como Ituzaingó, Curuzú Cuatiá, Esquina, Santo Tomé y Paso de los Libres, reforzando la presencia institucional en destinos con fuerte atractivo turístico y cultural.

Los carnavales del interior, identidad y motor económico

Los carnavales del interior correntino representan una de las expresiones culturales más potentes de la provincia. Con raíces guaraníes y litoraleñas, fusionadas con influencias afrobrasileñas y europeas, cada localidad construye un espectáculo único de color, música y danza, protagonizado por comparsas, batucadas y trajes de gran despliegue artístico.

Más allá de la fiesta, los carnavales son también un motor económico importante, ya que generan trabajo durante todo el año para artesanos, músicos, coreógrafos, costureras y trabajadores del turismo, además de atraer a miles de visitantes que dinamizan las economías locales.

Con el programa Sol, Playa y Carnaval, Corrientes refuerza su apuesta por un verano federal, acompañando a los municipios y posicionando a los destinos del interior como protagonistas de una temporada que combina naturaleza, cultura y tradición.

