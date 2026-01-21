Mario Piñeiro fue ratificado como subinterventor del INVICO

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, ratificó este miércoles a Mario Piñeiro en el cargo de subinterventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO).

La formalización se llevó a cabo durante un acto en el que el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, hizo entrega del decreto correspondiente, en su carácter de titular de la cartera de la cual depende el organismo provincial de viviendas.

Con esta decisión, el Gobierno provincial reafirma la continuidad de la actual gestión del mencionado funcionario en el INVICO, con el objetivo de fortalecer las políticas habitacionales y garantizar el desarrollo de los programas de viviendas en todo el territorio correntino.