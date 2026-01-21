El Aguinaldo Dorado del Banco de Corrientes se encuentra disponible

Podrán solicitarlo activos y pasivos de la administración pública provincial, DPEC e Instituto de Cardiología, a través de MÁSBanCo y Banca Web, sujeto a calificación crediticia.
El Banco de Corrientes (BanCo) habilitó desde este miércoles 21 de enero el anticipo de aguinaldo correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio de 2026, conocido como “Aguinaldo Dorado”.
El mismo está destinado al personal activo y pasivo de la administración pública provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) e Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”. Se trata de un préstamo electrónico de fácil acceso sujeto a calificación crediticia, que puede obtenerse a través de los canales digitales: Banca Web (bancaweb.bcoctes.com.ar) y la billetera MÁSBanCo.
El monto estará disponible, como máximo, a las 48 horas hábiles de haberlo solicitado. Para más información las personas interesadas podrán ingresar a www.bancodecorrientes.com.ar, comunicarse con el Contact Center (0800 444 0160) todos los días de 7 a 15, o bien el chat bot “Dora”, vía Whats App: 3794 948684.