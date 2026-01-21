Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

El Aguinaldo Dorado del Banco de Corrientes se encuentra disponible

Publicado en enero 21, 2026.

Podrán solicitarlo activos y pasivos de la administración pública provincial, DPEC e Instituto de Cardiología, a través de MÁSBanCo y Banca Web, sujeto a calificación crediticia.

El Banco de Corrientes (BanCo) habilitó desde este miércoles 21 de enero el anticipo de aguinaldo correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio de 2026, conocido como “Aguinaldo Dorado”.

El mismo está destinado al personal activo y pasivo de la administración pública provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) e Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”. Se trata de un préstamo electrónico de fácil acceso sujeto a calificación crediticia, que puede obtenerse a través de los canales digitales: Banca Web (bancaweb.bcoctes.com.ar) y la billetera MÁSBanCo.

El monto estará disponible, como máximo, a las 48 horas hábiles de haberlo solicitado. Para más información las personas interesadas podrán ingresar a www.bancodecorrientes.com.ar, comunicarse con el Contact Center (0800 444 0160) todos los días de 7 a 15, o bien el chat bot “Dora”, vía Whats App: 3794 948684.

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Maíz en Corrientes, con la mirada en la ganadería de ciclo completo

Publicado en enero 20, 2026.

En el marco del tradicional Remate del Primer Lote de maíz en la Bolsa de Cereales de Córdoba que marca el inicio formal de la nueva cosecha, Corrientes vuelve a (...)

SEGUIR LEYENDO

Pagan Plus de Refuerzo y segundo tramo del Bono a estatales correntinos

Publicado en enero 16, 2026.

Los agentes de la administración pública provincial de Corrientes percibirán el Plus de Refuerzo de enero y, en simultáneo, el segundo tramo del Bono Navideño, entre el lunes 19 y (...)

SEGUIR LEYENDO

Avanza la puesta en marcha del Puerto de Ituzaingó para impulsar la producción correntina

Publicado en enero 15, 2026.

por Corrientes al Día El Gobierno de Corrientes dio un nuevo paso en la puesta en funcionamiento del Puerto de Ituzaingó, una infraestructura estratégica destinada a potenciar la logística, el (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Salud Pública realizó un amplio operativo sanitario en el barrio Esperanza

Turismo

Turismo en Corrientes: balance positivo de la primera quincena de enero

Datos Útiles

Cómo cambiar las entradas para la FNCH tras la modificación de la grilla

Municipales

Uber Moto ya opera en Corrientes y la Municipalidad advierte que podría secuestrar motos

Cultura

La 35° Fiesta Nacional del Chamamé se vive a pleno dentro y fuera del Cocomarola

Datos Útiles

Salud Pública recomienda completar el calendario de vacunación

Carnavales

Los Carnavales Barriales 2026 serán seis noches de ritmo, color y tradición itinerante

Salud

Lanari puso en funciones a nuevos subsecretarios en Salud

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.