El ministro Lanari Zubiaur se reunió con referentes de Telesalud y Teleconsulta

Publicado en enero 21, 2026.

En el encuentro, estuvo la directora del área y referentes de instituciones sanitarias de Capital. El objetivo, fue seguir fortaleciendo esta modalidad.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, se reunió con referentes de Telesalud y Teleconsulta para avanzar con este tema en la provincia. El objetivo, fue fortalecer modelos de atención y evaluar los recursos tecnológicos necesarios para continuar con su implementación.

En el encuentro, estuvieron presentes la directora de Telesalud de este ministerio, Patricia Gómez de la Fuente; Eduardo Farías director asociado del Instituto de Cardiología y Yanina Arce referente de Telesalud del hospital Juan Pablo II.

“En la reunión, se trataron las distintas modalidades que otorgan servicios de Telesalud. Contamos con la presencia del doctor Farías ya que ellos brindan este servicio para el seguimiento de sus pacientes. También, estuvo la doctora Arce del Juan Pablo II. Allí, contamos con consultorios virtuales de pediatría, abiertos a la comunidad y también servicios de interconsulta para los profesionales”, comentó Gómez de la Fuente.

Durante el encuentro se dialogó sobre la implementación de sistemas de teleconsultas, que permiten a los pacientes acceder a especialistas de manera rápida, accesible y sin costos de traslado.

Por otra parte, desde el Hospital Juan Pablo II, compartieron su experiencia en el desarrollo de una red pediátrica con años de trabajo, orientada a mejorar la calidad de la atención.

Hace casi un año, se habilitó el consultorio pediátrico virtual a la comunidad para responder ante diferentes patologías, no urgentes o demanda espontánea. Durante la teleconsulta, el profesional orienta, brinda atención e informa si es necesario la visita médica presencial y los pasos a seguir.

