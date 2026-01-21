Facebook Instagram Youtube

Goya lista para vivir la primera luna carnavalera en Costa Surubí

Publicado en enero 21, 2026.

Por Corrientes al Día

La ciudad de Goya ya palpita el inicio de los corsos oficiales 2026 y se prepara para encender la fiesta este viernes 23 de enero, desde las 22 horas, con la primera luna carnavalera en el Corsódromo Costa Surubí.

Luces, color, sonido y toda la magia del carnaval están dispuestos para dar brillo a una noche que promete emociones, ritmo y alegría. En los últimos días avanzaron los trabajos de colocación de tribunas, el armado de la pasarela y el tendido de la tradicional Alfombra Blanca, el escenario donde las comparsas desplegarán su pasión y talento.

Todo está preparado para que la Fiesta de Momo vuelva a reunir a familias, comparseros y visitantes, en un espectáculo que combina coreografías, música, vestuarios deslumbrantes y el acompañamiento permanente del público goyano.

Desde la organización se confirmó además el cronograma oficial de la primera noche, recordando que la Agrupación Oh Bahía será la encargada de abrir el recorrido durante las cuatro noches de carnaval previstas para esta edición.

Cronograma viernes 23 de enero

  • 22:00 – Oh Bahía
  • 23:00 – Arami
  • 00:00 – Aymara
  • 01:00 – Ita Vera
  • 02:00 – Poramba
  • 03:00 – Tropical

Con una grilla llena de ritmo y color, Goya se alista para vivir una nueva edición de su carnaval, consolidado como uno de los grandes atractivos culturales y turísticos del verano correntino.

