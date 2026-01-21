Avanza la reconstrucción y el perfilado de calles en barrios de la Capital

Por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes continúa avanzando con el plan de mejoras integrales que se ejecuta en distintos puntos de la ciudad, a través de trabajos de reconstrucción y perfilado de calles, una intervención necesaria para optimizar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias.

Las obras forman parte de la gestión encabezada por el intendente Claudio Polich y se desarrollan de manera simultánea en una quincena de barrios, entre ellos Quintana, Cremonte, San Ignacio, Laguna Soto, Esperanza, Santa Catalina, incluida la zona del parque industrial, Serantes, Pirayuí, Pirayuí Nuevo (550 viviendas), Unión, Jardín, Universitario, San Roque Este, Juan XXIII e Independencia.

Desde el municipio destacaron que estas tareas no solo apuntan a mejorar la circulación vehicular, sino también a reducir anegamientos y brindar mayor seguridad vial, impactando de forma directa en la calidad de vida de los vecinos.

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez De La Fuente, explicó que los trabajos se planifican estratégicamente y priorizan calles con tránsito fluido y aquellas que forman parte del recorrido del transporte público. “El objetivo principal es mejorar la transitabilidad tanto para vehículos particulares como para patrulleros, colectivos y ambulancias, permitiendo brindar respuestas rápidas ante cualquier emergencia”, señaló.

En relación al perfilado, el funcionario detalló que se trata de un mantenimiento periódico con un criterio técnico específico. “La intervención permite reconstruir y conservar la calzada, dándole una forma abovedada que favorece el escurrimiento del agua hacia los laterales o cunetas, evitando baches y haciendo más segura la circulación”, explicó.

Gómez De La Fuente remarcó además que el mantenimiento de calles de tierra es parte de un plan integral diseñado, ejecutado y controlado por el municipio, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana en los barrios capitalinos.

De manera paralela a las obras viales, el municipio avanza con tareas complementarias en los mismos sectores, que incluyen limpieza de desagües, erradicación de basurales, corte de pasto y mantenimiento de espacios públicos, acciones que buscan acompañar las mejoras viales y consolidar entornos más ordenados y seguros para la comunidad.

Desde la comuna indicaron que los trabajos continuarán en los próximos días, de acuerdo a las condiciones climáticas y al cronograma previsto, alcanzando progresivamente a otros sectores de la ciudad.