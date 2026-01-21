Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Avanza la reconstrucción y el perfilado de calles en barrios de la Capital

Publicado en enero 21, 2026.

Por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes continúa avanzando con el plan de mejoras integrales que se ejecuta en distintos puntos de la ciudad, a través de trabajos de reconstrucción y perfilado de calles, una intervención necesaria para optimizar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias.

Las obras forman parte de la gestión encabezada por el intendente Claudio Polich y se desarrollan de manera simultánea en una quincena de barrios, entre ellos Quintana, Cremonte, San Ignacio, Laguna Soto, Esperanza, Santa Catalina, incluida la zona del parque industrial, Serantes, Pirayuí, Pirayuí Nuevo (550 viviendas), Unión, Jardín, Universitario, San Roque Este, Juan XXIII e Independencia.

Desde el municipio destacaron que estas tareas no solo apuntan a mejorar la circulación vehicular, sino también a reducir anegamientos y brindar mayor seguridad vial, impactando de forma directa en la calidad de vida de los vecinos.

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez De La Fuente, explicó que los trabajos se planifican estratégicamente y priorizan calles con tránsito fluido y aquellas que forman parte del recorrido del transporte público. “El objetivo principal es mejorar la transitabilidad tanto para vehículos particulares como para patrulleros, colectivos y ambulancias, permitiendo brindar respuestas rápidas ante cualquier emergencia”, señaló.

En relación al perfilado, el funcionario detalló que se trata de un mantenimiento periódico con un criterio técnico específico. “La intervención permite reconstruir y conservar la calzada, dándole una forma abovedada que favorece el escurrimiento del agua hacia los laterales o cunetas, evitando baches y haciendo más segura la circulación”, explicó.

Gómez De La Fuente remarcó además que el mantenimiento de calles de tierra es parte de un plan integral diseñado, ejecutado y controlado por el municipio, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana en los barrios capitalinos.

De manera paralela a las obras viales, el municipio avanza con tareas complementarias en los mismos sectores, que incluyen limpieza de desagües, erradicación de basurales, corte de pasto y mantenimiento de espacios públicos, acciones que buscan acompañar las mejoras viales y consolidar entornos más ordenados y seguros para la comunidad.

Desde la comuna indicaron que los trabajos continuarán en los próximos días, de acuerdo a las condiciones climáticas y al cronograma previsto, alcanzando progresivamente a otros sectores de la ciudad.

Relacionado:  

| | |
Corrientes al Día

Conversatorio con la comunidad LGBT en Bella Vista

Publicado en enero 21, 2026.

El Departamento de Mujer y Género de la ciudad de Bella Vista llevó adelante un conversatorio con la comunidad LGBT bajo la consigna “Fortalezcamos los lazos”. La actividad tuvo como (...)

SEGUIR LEYENDO

Intendente correntino se bajó el sueldo y pidió declarar la emergencia económica

Publicado en enero 21, 2026.

Por Corrientes al Día En medio de una crítica situación económica, el intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, tomó la decisión de reducir en más de la mitad su propio (...)

SEGUIR LEYENDO

Corrientes premia al buen contribuyente con descuentos y el sorteo de un 0 km

Publicado en enero 20, 2026.

Pago Anual Anticipado 2026: vecinos de Capital participarán del sorteo de un auto 0 km por Corrientes al Día La Municipalidad de Corrientes recordó que continúa vigente el Pago Anual (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Salud Pública realizó un amplio operativo sanitario en el barrio Esperanza

Turismo

Turismo en Corrientes: balance positivo de la primera quincena de enero

Datos Útiles

Cómo cambiar las entradas para la FNCH tras la modificación de la grilla

Municipales

Uber Moto ya opera en Corrientes y la Municipalidad advierte que podría secuestrar motos

Cultura

La 35° Fiesta Nacional del Chamamé se vive a pleno dentro y fuera del Cocomarola

Datos Útiles

Salud Pública recomienda completar el calendario de vacunación

Carnavales

Los Carnavales Barriales 2026 serán seis noches de ritmo, color y tradición itinerante

Salud

Lanari puso en funciones a nuevos subsecretarios en Salud

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.