Corrientes refuerza la lucha contra el abigeato con fuerzas federales

Por Corrientes al Día

En el marco de la lucha contra el abigeato, la provincia de Corrientes implementará un importante dispositivo de prevención y seguridad en Santo Tomé y en zonas adyacentes a las costas del río Uruguay, a partir de un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y federales.

La decisión se tomó tras una reunión interinstitucional en la que se diagramó un operativo integral que abarcará caminos vecinales, rurales y sectores costeros, con patrullajes preventivos y presencia permanente para desalentar delitos rurales y otras conductas ilícitas.

Del encuentro participaron, en representación de la Policía de Corrientes, el Subjefe Comisario General Téc. Walter Darío Aceval, junto al director de la Unidad Regional Quinta, jefes de dependencias locales y autoridades de las Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica de la zona. También formaron parte representantes de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.

Como parte del esquema acordado, se implementarán puestos de control fijos y móviles para la identificación de personas y la verificación de vehículos, además de recorridas preventivas coordinadas entre las distintas fuerzas. El objetivo central es disuadir el abigeato, fortalecer la vigilancia en áreas estratégicas y garantizar una presencia firme y constante tanto en zonas rurales como en el ámbito fluvial.

Desde las fuerzas intervinientes destacaron que el despliegue será dinámico y articulado, con intercambio de información y acciones conjuntas que permitan anticipar y prevenir delitos, reforzando la seguridad de productores y comunidades de la región del río Uruguay.