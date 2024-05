Capital. Así serán los servicios municipales el 1 y 3 de mayo

El miércoles no habrá recolección de residuos domiciliarios, pero el viernes será normal. Lo mismo ocurrirá con la atención en la ACOR. Las otras dependencias comunales no atenderán ambos días, con excepción de las guardias en las áreas esenciales.

La Municipalidad de Corrientes comunica acerca del funcionamiento de los servicios que brindarán sus distintas dependencias para el miércoles 1 de mayo, feriado nacional por el Día del Trabajador, y el viernes 3 de mayo, feriado provincial por el Día de la Cruz de los Milagros.



Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se informó que el 1 de mayo no habrá recolección de residuos en toda la ciudad, por lo que se solicita a los vecinos no sacar ese día la basura domiciliaria a la vía pública. En tanto que el 3 de mayo se brindará normalmente el servicio. Lo mismo sucederá con el barrido de calles.



El funcionamiento de la recolección diferenciada y de los Puntos Verdes será normal ambos días, mientras que el Centro de Control Bromatológico atenderá con personal de guardia.



La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), por su parte, no brindará atención el 1 de mayo, pero el viernes 3 abrirá sus puertas en horario normal.



En cambio, no habrá atención el miércoles y viernes venidero en el Centro Emisor de Licencias (CEL), la Caja Municipal de Préstamos (CMP) y las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS).



El Tribunal de Faltas no abrirá el 1 de mayo, mientras que el 3 de mayo tendrá una guardia en el horario de 8 a 16, pero sólo para trámites abreviados para retiro de vehículos de la vía pública.



La Dirección General de Defunciones, cuya oficina funciona en calle 25 de Mayo 1132 (Palacio Municipal), funcionará ambos días con personal de guardia que atenderá, de 7 a 19, sólo para trámites inherentes a inhumaciones, introducción de cenizas y traslados de carácter urgente. En tanto que los cementerios San Juan Bautista, del barrio Virgen de los Dolores, y San Isidro Labrador, de Laguna Brava, abrirán en el mismo horario para visitas e inhumaciones.



Desde la Subsecretaría de Transporte se indicó que el miércoles y viernes venidero no trabajarán los puntos de atención SUBE a raíz de los feriados, motivo por el que tampoco funcionará el servicio de estacionamiento medido.



Los puestos ubicados en los mercados de Abasto (El Piso) y de Productos Frescos, no atenderán el 1 de mayo, mientras que el 3 de mayo lo harán sólo mediodía (de 7 a 13).



Por su parte, los Paseos de Compras de El Piso, zona Norte (barrio San Gerónimo) y del Puerto, tampoco abrirán sus locales el 1 de mayo, en tanto que el miércoles 3 atenderán normalmente, de 9 a 21.



Las Ferias de la Ciudad trabajarán normalmente los dos días de feriado. Estarán el miércoles 1 de mayo en plaza Torrent, y el viernes 3 volverán a instalarse en la plaza República del Perú de las Mil Viviendas, la plazoleta Los Inmigrantes del barrio Berón de Astrada, y en el parque El Eucaliptal (avenida Alfonsín y avenida Laprida).

Desde la Subsecretaría de Turismo se informó que los Centros de Informes Turísticos tendrán esta modalidad de atención con guardias para el miércoles y viernes venidero. Plaza Vera, de 7 a 22; Terminal, de 8 a 20; y 25 de Mayo 730, de 7 a 21,30. El módulo ubicado en plaza Cabral se encuentra cerrado por obras y el servicio de Eco Bicis suspendido.



Finalmente, hay que señalar que habrá guardias el miércoles y viernes próximos en las áreas de Tránsito, Guardia Urbana y el servicio de ambulancias municipal.