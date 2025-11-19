Facebook Instagram Youtube

Primer premio para proyecto que detecta leishmaniasis canina con análisis de sangre

Publicado en noviembre 19, 2025.

El método optimizado en el Servicio Veterinario de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, recibió el reconocimiento en las Jornadas de Extensión Universitaria de esa unidad académica. Se trabaja para identificar perros infectados que actúan como reservorios del parásito y representan un riesgo para la población.

El Proyecto «Comparación de técnicas moleculares, microscópicas y serológicas para la detección de leishmaniasis en caninos de la ciudad de Corrientes» recibió el Primer Premio en las 19º Jornadas de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, en el eje «Servicios».

La doctora Bárbara De Biasio, integrante del Servicio Veterinario de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Veterinarias, presentó el trabajo en el que se destaca la optimización de una reacción para la detección de ADN parasitario que origina la leishmaniasis.

La leishmaniasis es una zoonosis causada por parásitos protozoarios del género Leishmania, transmitida a través de la picadura de un insecto hematófago del género Lutzomyia. Los caninos presentan dos formas clínicas de la enfermedad: leishmaniasis cutánea canina y leishmaniasis visceral canina. Los perros actúan como reservorios del agente causal en humanos.

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante métodos parasitológicos directos para visualizar el parásito al microscopio, métodos serológicos para evaluar la respuesta inmune del animal, y métodos moleculares para detectar la presencia de ADN parasitario en muestras biológicas.

Los profesionales optimizaron una reacción para la detección de ADN parasitario protozoarios del género Leishmania.

El método parasitológico directo es considerado el estándar de referencia, pero presenta baja sensibilidad y requiere muestras invasivas como médula ósea, ganglio o bazo.

En el Servicio Veterinario de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Veterinarias, los profesionales optimizaron una reacción para la detección de ADN parasitario en el marco de un proyecto aprobado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE. Esta técnica puede aplicarse a muestras menos invasivas, como sangre.

La técnica consta de dos rondas de amplificación de ADN para aumentar la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico. El servicio continúa trabajando con médicos veterinarios para contribuir al diagnóstico de la enfermedad, especialmente en casos con presunción diagnóstica cuando los métodos de rutina no permiten llegar a un resultado.

Desde la Facultad, bajo la Perspectiva de Una Salud, se trabaja para identificar animales afectados que pueden actuar como reservorios del parásito, para que reciban tratamiento y se disminuya el riesgo de transmisión a otros animales y a la población humana.

El Servicio Veterinario de Biología Molecular funciona como anexo de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE.

Medios UNNE

