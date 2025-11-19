Militar correntino murió de un disparo en un cuartel de Misiones

por Corrientes al Día

Investigan la muerte del sargento Gonzalo “El Tigre” Tuama, de 39 años, quien falleció tras recibir un disparo con su propio fusil FAL dentro de las instalaciones de la Escuela Militar de Monte “Andrés Guacurarí y Artigas”, en Misiones. El militar, oriundo de la localidad correntina de Goya, fue hallado gravemente herido y trasladado de urgencia al Hospital Samic de Iguazú, donde murió horas más tarde debido a la gravedad de la herida.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el caso se analiza bajo dos hipótesis: un accidente durante la manipulación del arma o la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio. Tuama tenía planes de casarse en los próximos días, un dato que genera dudas sobre la segunda hipótesis.

“El Tigre” Tuama no era un desconocido para los correntinos. En 2012 alcanzó notoriedad nacional al participar en el programa “Sábado Show”, conducido por José María Listorti, donde se consagró como “el hombre más fuerte de la Argentina” tras superar durísimas pruebas de fuerza que lo transformaron en una figura querida por el público.

En Goya, integró el Batallón de Ingenieros de Monte, donde desarrolló buena parte de su carrera militar.

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo del sargento Tuama comenzó a ser trasladado a Goya, donde será velado y despedido por familiares, amigos y camaradas de armas.

La investigación continúa abierta mientras se aguardan las pericias que permitirán determinar las circunstancias del disparo que terminó con la vida del sargento