Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Valdés profundiza vínculos con India y presenta el potencial productivo y exportador de Corrientes

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día

En el segundo tramo de su misión oficial en India, el gobernador Gustavo Valdés volvió a colocar a Corrientes en el centro del interés empresarial internacional. Esta vez fue durante una reunión en Nueva Delhi con directivos de Allana Group, una de las compañías de mayor peso global en la comercialización de alimentos. El encuentro estuvo acompañado por el embajador argentino en ese país, Mariano Caucino, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades comerciales e inversiones para la provincia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Valdés informó que la firma manifestó un claro interés en operar en Argentina, lo que abrió la puerta para una presentación detallada del perfil productivo correntino y sus principales fortalezas exportadoras.

Corrientes, una provincia con productos en expansión
Durante la reunión, Valdés destacó sectores que hoy se consolidan como motores de crecimiento y que posicionan a la provincia en el radar internacional:

  • Cría de búfalos, una actividad en plena expansión y con alta demanda global.
  • Producción de cítricos, con calidad diferenciada y capacidad exportadora.
  • Cultivo de palta, uno de los productos que más crece en la región.
  • Producción de nuez, un sector que se abre camino con fuerte proyección comercial.

Según el mandatario, estos rubros forman parte de una estrategia provincial basada en la diversificación productiva, el agregado de valor y la búsqueda de nuevos mercados.

Una misión con sello estratégico
La gira de Valdés en India tiene como objetivo consolidar la presencia de Corrientes en el escenario internacional, atraer inversiones y tender puentes comerciales con empresas líderes. La reunión con Allana Group se suma a una serie de encuentros que apuntan a posicionar a la provincia como socia confiable en sectores agroindustriales y alimentarios.

“Estamos mostrando el potencial productivo de Corrientes ante empresas de jerarquía mundial. Es clave abrir mercados y generar condiciones para que nuestras economías regionales sigan creciendo”, señaló el mandatario en su publicación.

Relacionado:  

| | | | | |
Corrientes al Día

Valdés presentó en Nueva Delhi el potencial maderero de Corrientes

Publicado en noviembre 18, 2025.

por Corrientes al Día El gobernador Gustavo Valdés, continuó con su misión comercial en la India y llevó a Nueva Delhi uno de los pilares productivos más fuertes de la (...)

SEGUIR LEYENDO

El Gobierno evalúa otorgar un bono navideño a estatales correntinos

Publicado en noviembre 18, 2025.

por Corrientes al Día El ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, confirmó que la Provincia analiza la posibilidad de otorgar un bono extraordinario de fin de año para (...)

SEGUIR LEYENDO

Corrientes participó del Foro Nacional de Presupuesto y Finanzas

Publicado en noviembre 14, 2025.

Se realizó entre el 12 y 14 de este mes. Convocó a responsables de las áreas de todo el país. Se analizó la situación fiscal y perspectivas a nivel nacional (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Economía

Valdés presentó en Nueva Delhi el potencial maderero de Corrientes

Datos Útiles

Conducir con una licencia trucha: por qué es un delito penal en Argentina

Municipales

Concejos Deliberantes: Corrientes, entre las ciudades con menor gasto por habitante

Actualidad

600 policías afectados al Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidades en Corrientes

Datos Útiles

Suspendieron la presentación de la obra “Marica” en Corrientes

Cultura

Epopeya del Iberá estrena en el Vera un espectáculo sin precedentes

Educación

Proponen que los Campus Universitarios de la UNNE generen su propia energía

Tecnología

Cae internet en todo el mundo y afecta a medios, X, ChatGPT y videojuegos por falla de Cloudflare

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.