Valdés profundiza vínculos con India y presenta el potencial productivo y exportador de Corrientes

por Corrientes al Día

En el segundo tramo de su misión oficial en India, el gobernador Gustavo Valdés volvió a colocar a Corrientes en el centro del interés empresarial internacional. Esta vez fue durante una reunión en Nueva Delhi con directivos de Allana Group, una de las compañías de mayor peso global en la comercialización de alimentos. El encuentro estuvo acompañado por el embajador argentino en ese país, Mariano Caucino, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades comerciales e inversiones para la provincia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Valdés informó que la firma manifestó un claro interés en operar en Argentina, lo que abrió la puerta para una presentación detallada del perfil productivo correntino y sus principales fortalezas exportadoras.

Corrientes, una provincia con productos en expansión

Durante la reunión, Valdés destacó sectores que hoy se consolidan como motores de crecimiento y que posicionan a la provincia en el radar internacional:

Cría de búfalos , una actividad en plena expansión y con alta demanda global.

, una actividad en plena expansión y con alta demanda global. Producción de cítricos , con calidad diferenciada y capacidad exportadora.

, con calidad diferenciada y capacidad exportadora. Cultivo de palta , uno de los productos que más crece en la región.

, uno de los productos que más crece en la región. Producción de nuez, un sector que se abre camino con fuerte proyección comercial.

Según el mandatario, estos rubros forman parte de una estrategia provincial basada en la diversificación productiva, el agregado de valor y la búsqueda de nuevos mercados.

Una misión con sello estratégico

La gira de Valdés en India tiene como objetivo consolidar la presencia de Corrientes en el escenario internacional, atraer inversiones y tender puentes comerciales con empresas líderes. La reunión con Allana Group se suma a una serie de encuentros que apuntan a posicionar a la provincia como socia confiable en sectores agroindustriales y alimentarios.

“Estamos mostrando el potencial productivo de Corrientes ante empresas de jerarquía mundial. Es clave abrir mercados y generar condiciones para que nuestras economías regionales sigan creciendo”, señaló el mandatario en su publicación.