Desarrollan una jornada sobre juego responsable en la playa Arazaty

por Corrientes al Día

El Ministerio de Desarrollo Social, junto a la Dirección de Juventud, llevará adelante una nueva jornada de prevención y concientización sobre el juego responsable, una problemática que crece entre adolescentes y jóvenes. La actividad se realizará este jueves 20 de noviembre a las 17, en la playa Arazaty, y forma parte de una agenda provincial que busca promover hábitos saludables y fortalecer la salud mental durante la temporada estival.

La propuesta apunta a que los jóvenes disfruten de un verano activo y equilibrado, con iniciativas vinculadas a juegos, deportes, bienestar emocional y diversidad, generando espacios de encuentro, reflexión y acompañamiento.

Asesoramiento, charlas y actividades recreativas

Durante la jornada, especialistas brindarán orientación personalizada, entregarán material informativo y participarán de charlas abiertas sobre el impacto del juego compulsivo, la toma de decisiones responsables y la construcción de hábitos saludables. También habrá stands institucionales, actividades lúdicas y dinámicas grupales pensadas para integrar y sensibilizar a los participantes.

El evento cuenta con el trabajo articulado del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Juventud, el Ministerio de Salud Pública, la UNNE, AICOP, la Dirección de Diversidad y Género y Lotería Correntina, que aportarán equipos técnicos y recursos para el desarrollo de las actividades.

“Debemos cuidar la salud mental de nuestros jóvenes”

La directora de Juventud de la Provincia, Clarita Gortari, destacó la importancia de sostener este tipo de acciones de manera continua: “Tenemos que seguir concientizando a los jóvenes no solo sobre el juego responsable y las costumbres saludables, sino también sobre la importancia de cuidar su salud mental con una vida equilibrada”.

Gortari subrayó que desde la Dirección se trabaja diariamente para ofrecer espacios de contención, escucha y prevención, fundamentales para que los jóvenes “puedan sentirse acompañados y construir hábitos positivos para su futuro”.