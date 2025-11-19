Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Desarrollan una jornada sobre juego responsable en la playa Arazaty

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día

El Ministerio de Desarrollo Social, junto a la Dirección de Juventud, llevará adelante una nueva jornada de prevención y concientización sobre el juego responsable, una problemática que crece entre adolescentes y jóvenes. La actividad se realizará este jueves 20 de noviembre a las 17, en la playa Arazaty, y forma parte de una agenda provincial que busca promover hábitos saludables y fortalecer la salud mental durante la temporada estival.

La propuesta apunta a que los jóvenes disfruten de un verano activo y equilibrado, con iniciativas vinculadas a juegos, deportes, bienestar emocional y diversidad, generando espacios de encuentro, reflexión y acompañamiento.

Asesoramiento, charlas y actividades recreativas
Durante la jornada, especialistas brindarán orientación personalizada, entregarán material informativo y participarán de charlas abiertas sobre el impacto del juego compulsivo, la toma de decisiones responsables y la construcción de hábitos saludables. También habrá stands institucionales, actividades lúdicas y dinámicas grupales pensadas para integrar y sensibilizar a los participantes.

El evento cuenta con el trabajo articulado del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Juventud, el Ministerio de Salud Pública, la UNNE, AICOP, la Dirección de Diversidad y Género y Lotería Correntina, que aportarán equipos técnicos y recursos para el desarrollo de las actividades.

“Debemos cuidar la salud mental de nuestros jóvenes”
La directora de Juventud de la Provincia, Clarita Gortari, destacó la importancia de sostener este tipo de acciones de manera continua: “Tenemos que seguir concientizando a los jóvenes no solo sobre el juego responsable y las costumbres saludables, sino también sobre la importancia de cuidar su salud mental con una vida equilibrada”.

Gortari subrayó que desde la Dirección se trabaja diariamente para ofrecer espacios de contención, escucha y prevención, fundamentales para que los jóvenes “puedan sentirse acompañados y construir hábitos positivos para su futuro”.

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Epopeya del Iberá con una función gratuita al público en el Vera

Publicado en noviembre 18, 2025.

La productora 2047 desembarca en el Teatro Oficial Juan de Vera con “Epopeya del Iberá” un espectáculo interactivo y multidisciplinario, concebido por la plataforma Corrientes Play con gran participación de (...)

SEGUIR LEYENDO

Inauguran la muestra “Alfonsina y las mujeres que se atrevieron a soñar”

Publicado en noviembre 17, 2025.

La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, invita a la muestra de la artista Verónica Maidana, que quedará inaugurada este miércoles 19 de noviembre a las 10 horas (...)

SEGUIR LEYENDO

Fin de semana con recorridos guiados, ferias y competencias de freestyle

Publicado en noviembre 14, 2025.

La Municipalidad de Corrientes preparó distintas actividades que se desarrollarán de viernes a domingo para el disfrute de vecinos y turistas. Entre ellas, ferias de artesanos, recorridos pedestres, competencia de (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Economía

Valdés presentó en Nueva Delhi el potencial maderero de Corrientes

Datos Útiles

Conducir con una licencia trucha: por qué es un delito penal en Argentina

Municipales

Concejos Deliberantes: Corrientes, entre las ciudades con menor gasto por habitante

Actualidad

600 policías afectados al Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidades en Corrientes

Datos Útiles

Suspendieron la presentación de la obra “Marica” en Corrientes

Cultura

Epopeya del Iberá estrena en el Vera un espectáculo sin precedentes

Educación

Proponen que los Campus Universitarios de la UNNE generen su propia energía

Tecnología

Cae internet en todo el mundo y afecta a medios, X, ChatGPT y videojuegos por falla de Cloudflare

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.