Alerta en Corrientes: DPEC denuncia cuentas falsas que ofrecen “descuentos del 50%”

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) emitió un alerta ante la aparición de cuentas falsas en Facebook, Instagram, X y WhatsApp que ofrecen supuestos descuentos de hasta el 50% en las facturas del servicio eléctrico. La empresa provincial remarcó que se trata de información “absoluta y completamente falsa” y que estas maniobras buscan engañar a usuarios y obtener datos personales o dinero mediante transferencias ilegítimas.

Según informaron desde el organismo, los estafadores se contactan con los usuarios o publican anuncios apócrifos, invitándolos a comunicarse por teléfono para gestionar descuentos “especiales” o “urgentes” en sus últimas facturaciones. Ante el incremento de casos, la DPEC inició una campaña de prevención a través de correo electrónico y redes sociales con el fin de frenar la acción de estas cuentas falsas y alertar a toda la población.

Claves para evitar caer en estafas
La empresa provincial reiteró una serie de recomendaciones esenciales para proteger la información y el dinero de los usuarios frente a estas maniobras delictivas:
• No compartir información personal ni datos sensibles con fuentes desconocidas.
• Verificar siempre la autenticidad de los sitios web antes de ingresar datos o realizar pagos.
• No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos de remitentes no confiables.
• Utilizar únicamente canales de pago oficiales, como la plataforma de Autogestión de la DPEC, redes de cobro autorizadas y billeteras virtuales reconocidas.
No realizar transferencias a cuentas de terceros bajo ningún concepto.
• Confiar exclusivamente en la información publicada en los canales oficiales de la DPEC.

Desde la empresa insistieron en que toda comunicación oficial se da a conocer exclusivamente a través de sus plataformas verificadas: en X, @OficialDPEC, y en su página web www.dpec.com.ar. Si una supuesta promoción, descuento o aviso no aparece en estos canales, es falso.

