Gastón Guillemet, el prófugo más buscado por engañar y prostituir a adolescentes

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día

La Justicia lo busca desde hace más de un año y medio. Las alertas están vigentes en todo el país y también en el exterior. Sin embargo, Gastón Guillemet, un empresario de 37 años acusado de trata de personas y explotación sexual de adolescentes, sigue prófugo. Para los investigadores, hoy es el fugitivo más buscado de la Argentina.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso hace 23 meses una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten información que permita su captura. Pero hasta ahora, nadie logró ubicarlo. Su nombre figura con orden de captura nacional e internacional desde octubre de 2023.

Una historia de engaños y explotación
La causa que lo tiene en la mira se remonta a diciembre de 2010. Según la investigación, cuando tenía 22 años viajó a Villa Berthet, en la provincia del Chaco, donde abordó a dos adolescentes y una joven de 19 años con una misma estrategia: prometerles trabajo y oportunidades en Buenos Aires. Las tres aceptaron viajar, sin saber que Guillemet tenía otro propósito. Una vez en la capital, fueron prostituidas y sometidas a explotación sexual.

Las víctimas tenían 14, 17 y 19 años. “El acusado se aprovechó de la vulnerabilidad social y económica de las chicas para manipularlas y trasladarlas”, detallaron fuentes judiciales.

El vecino modelo que nadie sospechó
En Adrogué, barrio residencial de Almirante Brown, todos lo conocían como un “padre ejemplar” y empleado de la empresa familiar de materiales para la construcción. Nadie imaginaba que la Justicia lo consideraba el responsable de captar y explotar sexualmente a menores.

Fallo adverso y fuga
Guillemet había sido juzgado por el Tribunal Oral Federal N°7, que lo condenó a tres años de prisión por dos de los hechos, al considerar que desconocía la edad de una de las víctimas. Por el caso de la adolescente de 14 años fue absuelto. El Ministerio Público Fiscal apeló y la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo, ordenando un nuevo juicio.

Pero cuando llegó la fecha de la audiencia, Guillemet desapareció. Desde el 9 de octubre de 2023 está prófugo. Su rebeldía procesal se agravó en las últimas horas luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso de queja presentado por su defensa, que pretendía dar por extinguida la acción penal.

“La Corte fue contundente: un prófugo no puede tener diálogo con el tribunal mientras permanezca evadido”, remarcaron fuentes vinculadas al caso. Es decir, mientras Guillemet esté fuera del alcance judicial, ninguno de sus planteos será tratado.

Una prioridad para las unidades de captura
La Secretaría de Captura de Prófugos (Secap) y la Ufecri, encabezada por José María Campagnoli, lo tienen en la cima de la lista. Para ambos organismos es “una prioridad absoluta” encontrarlo.

La Cámara de Casación también decidió suspender todos los recursos interpuestos por la defensa hasta que el acusado se presente ante la Justicia. Mientras no se entregue, el proceso está congelado y no habrá interlocución.

Cualquier información que permita dar con su paradero podría ser fundamental para avanzar con el nuevo juicio y cerrar una causa que lleva casi quince años esperando justicia para las jóvenes engañadas.

Con información de diario La Nación

