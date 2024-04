Carrió anunció que la CC se va del bloque de Pichetto

“El martes nos vamos del bloque”, anunció sorpresivamente la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, este domingo por la noche.

En diálogo con José Del Río en su programa de La Nación+, la exdiputada venía despotricando contra detalles del proyecto de ley de Bases, y en ese marco alertó sobre un paper que está circulando en la Cámara de Diputados, al que ella accedió, y detalló su contenido.

Según contó, el texto dice que “se vota capítulo por capítulo; es preferible que solo hablen los presidentes de bloques y que se vote a mano alzada”. Y lanzó: “Esto es lo que hizo el Senado”.

Carrió sostuvo que eso “está negociado por dos diputadas, una radical, amigas mías”. Cuando le pidieron nombres, dijo que no los iba a decir “porque las quiero demasiado. La otra es una trabajadora del Pro”.

“Lo primero que quiero pedir mañana es que el pueblo de la Nación tiene que saber lo que sus diputados votan”, dijo, por lo que reclamó “votación nominal. Se discute por artículo”, y recordó que “estas votaciones son históricas”.

Luego de criticar duramente el texto que se votará en la Cámara baja, Carrió dijo que “con esta caída al pragmatismo, Milei eligió a la CGT de Moyano. Por eso nosotros, con todo el respeto y cariño que le tenemos a (Miguel) Pichetto, el martes nos vamos del bloque”.

Aclaró que “nos vamos para mantener autonomía, porque nosotros con Moyano no podemos estar”, dijo, tras lo cual remarcó que con el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal “tenemos una excelente relación, ya se sabía que era un grupo solo administrativo, pero nos vamos”.

Luego indicó que “pedimos mañana votación nominal, porque esto que está mandando Martín Menem es peor que la votación de los senadores. Porque es de cara al pueblo de la Nación. Yo no voy a traicionar al campo, yo no voy a traicionar a las PyMEs, yo no voy a traicionar a los pobres”.

Recordemos que el bloque Hacemos Coalición Federal cuenta con 23 diputados, de los cuales 6 son de la Coalición Cívica.

Aclaración de Vidal

Al hablar del paper al que dijo haber accedido, Lilita Carrió sugirió consultar a la diputada del Pro María Eugenia Vidal, presente en el estudio. Eso hizo luego el periodista, a lo que Vidal negó que fuera a haber votación a mano alzada.

“No creo que vaya a suceder; todas las votaciones importantes del Congreso se hacen nominalmente. Yo soy diputada y no recibí ninguna comunicación en ese sentido”.

Parlamentario.com