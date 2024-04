Baile de disfraces para adultos mayores en la primera matiné del año

Como parte de las actividades de los Centros Integradores de Adultos Mayores (CIAM) de la Municipalidad de Corrientes, en el Club Teléfonos se desarrolló la primera matiné para quienes integran estos 25 espacios que se dedican a integrar, contener y mantener activo a los mayores de 60 años. Mucho colorido y juegos en una tarde a puro baile y diversión.

Miembros de los Centros Integradores de Adultos Mayores (CIAM) compartieron una tarde festiva, con mucho colorido y baile, en el Club Teléfonos donde se desarrolló la primera matiné del año, con la temática de disfraces. Payasos, gauchos y paisanas, polleras y collares coloridos, formaron parte de los atuendos de los adultos mayores que no pararon de bailar y divertirse en la fiesta organizada por la Municipalidad de Corrientes. Al finalizar la jornada compartieron un chocolate con facturas.



La directora general de Adultos Mayores, Celina Thones, comentó: “Estamos disfrutando de la primera matiné del año con la temática disfraces para todos los que participan de los centros integradores, pero también para aquellas personas mayores de 60 años que quieran unirse; oportunidad para que sepan qué se hace en estos espacios, cómo se desarrollan”, detalló.

A su vez, la funcionaria recordó que en cada uno de los CIAM que funcionan en diferentes barrios de la ciudad de lunes a viernes, además de los martes y jueves en el Club Teléfonos, los participantes se suman a clases gratuitas de folklore, canto, yoga, gimnasia terapéutica y juegos como el sapo, tejo, truco, además de otras actividades lúdicas, manualidades, entre otras propuestas.



Para los interesados en participar podrán recibir más información e inscribirse dirigiéndose a las oficinas ubicadas en Catamarca 771, de lunes a viernes de 8 a 12.



“De acuerdo al barrio donde viven le asignamos el centro integrador más cercano para que formen parte, es un espacio muy lindo donde los adultos mayores comparten sus experiencias, se arman lindos grupos de amigos y disfrutan de diferentes actividades”, destacó Thones.



CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN



Con atuendos muy creativos, fueron muchos los adultos mayores que se sumaron a la consigna de llevar un disfraz en la primera matiné de los CIAM.



Tal es el caso de Delia Cáceres, del barrio Juan XXIII que con ayuda de su profesora de pintura realizó su traje de cangrejo. “Me gusta mucho la clase de pintura y allí me siento muy alegre de compartir con mis compañeras, me gusta hacer cosas nuevas”, comentó la vecina que hace dos años forma parte del centro integrador cercano a su casa.



María del Carmen llegó al Club Teléfonos desde el barrio Independencia con un divertido traje imitando al personaje de Quico del Chavo del 8. “Me amañé para hacer mi disfraz con un ambo de enfermera que tenía”, dijo entre risas la mujer, a quien no le faltó la gorrita multicolor ni la pelota que caracteriza a este personaje mexicano. “En el CIAM compartimos lindos momentos, hacemos manualidades, educación física y es un lugar muy importante para nosotros que ya somos personas grandes”, sostuvo la vecina dando cuenta de la importancia en la contención que generan estos espacios municipales.