Valdés se reunió con el sector forestoindustrial y ratificó respaldo para el desarrollo



por Corrientes al Día

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó un encuentro con representantes del sector forestoindustrial en el Centro Administrativo, donde ratificó el compromiso del Gobierno provincial de acompañar el crecimiento de una de las actividades productivas más estratégicas de Corrientes.

De la reunión también participó la ministra de Trabajo, Industria y Comercio, Mariel Gabur, junto a referentes empresariales del rubro, en una agenda centrada en fortalecer la competitividad y destrabar desafíos estructurales.

Durante el encuentro, se avanzó en una hoja de ruta que incluye herramientas concretas para potenciar al sector. Entre los principales puntos abordados se destacaron las líneas de financiamiento, la provisión de energía y el desarrollo logístico, factores considerados clave para sostener la expansión forestoindustrial.

“Me reuní con representantes del sector forestoindustrial de la provincia para gestionar herramientas y soluciones que los acompañen a potenciar su desarrollo y competitividad”, expresó el mandatario, quien remarcó la necesidad de seguir articulando políticas públicas con el sector privado.

Un motor de la economía provincial

Valdés subrayó el peso específico que tiene la forestoindustria en la matriz productiva correntina, al definirla como “uno de los sectores más pujantes y estratégicos”, capaz de generar miles de puestos de trabajo y atraer inversiones.

En ese sentido, el Gobierno provincial busca consolidar un esquema de crecimiento sostenido que combine infraestructura, acceso a recursos y previsibilidad para el desarrollo de la actividad.

El mandatario reafirmó que la Provincia continuará acompañando al sector con medidas que favorezcan su expansión. “La apuesta que hacemos desde el Gobierno de Corrientes es respaldarlos en su crecimiento con infraestructura, recursos y previsibilidad”, aseguró.

La reunión se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de las economías regionales, con la forestoindustria como uno de los pilares para el desarrollo productivo y la generación de empleo en Corrientes.