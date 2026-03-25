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Alerta en Corrientes: la DPEC advierte por estafas que prometen falsos descuentos

Publicado en marzo 25, 2026.


por Corrientes al Día

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) volvió a alertar sobre la circulación de estafas digitales que prometen supuestos descuentos de hasta el 50% en las facturas de energía eléctrica, con el objetivo de robar datos personales de los usuarios.

Según informaron desde el organismo, los engaños se detectaron en distintas plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, donde delincuentes crean perfiles falsos haciéndose pasar por la empresa estatal. A través de estas cuentas, ofrecen beneficios inexistentes e invitan a los usuarios a contactarse mediante números particulares o enlaces externos.

Desde la DPEC fueron categóricos al remarcar que, estas promociones son completamente falsas. Además, recordaron que la empresa no solicita datos personales por canales no oficiales ni ofrece descuentos por fuera de sus vías institucionales.

Cómo operan las estafas

El mecanismo suele repetirse, los estafadores publican anuncios atractivos con supuestos beneficios económicos, captando la atención de usuarios en busca de reducir el costo de sus facturas. Luego, solicitan información sensible como datos personales, bancarios o credenciales de acceso.

En algunos casos, incluso, redirigen a enlaces fraudulentos o piden descargar archivos que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos.

Recomendaciones para evitar caer en el engaño

  • No compartir información personal con fuentes desconocidas.
  • Verificar siempre la autenticidad de sitios web y perfiles antes de brindar datos sensibles.
  • No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos de origen dudoso.
  • Utilizar únicamente canales de pago oficiales, como la plataforma de Autogestión de DPEC, redes de cobro habilitadas y billeteras virtuales reconocidas.

Finalmente, desde la DPEC reiteraron que toda comunicación oficial sobre el servicio eléctrico se realiza exclusivamente a través de sus canales institucionales, tanto en redes sociales verificadas como en su sitio web oficial.

Cualquier promoción o beneficio que no figure en esos medios debe ser considerada falsa.

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