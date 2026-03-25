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Renunció el Ministro de Hacienda de Corrientes tras el escándalo por descuentos a docentes

Publicado en marzo 25, 2026.


por Corrientes al Día

El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, presentó su renuncia en medio de la crisis generada por los descuentos salariales a docentes, una decisión que fue confirmada por el gobernador Juan Pablo Valdés en declaraciones radiales.

La salida del funcionario se da luego de un fuerte conflicto con el sector educativo, originado por errores en la liquidación de haberes tras el paro docente de inicio del ciclo lectivo. Aunque aún no se oficializó quién ocupará el cargo, fuentes del Gobierno provincial anticiparon que el reemplazo podría definirse en las próximas horas.

Rivas Piasentini se desempeñaba al frente de la cartera económica desde 2018, cuando asumió tras la salida de Enrique Vaz Torres.

El error que detonó la crisis

El conflicto se desató por un desajuste administrativo en la aplicación de los códigos 193 y 632, vinculados al Complemento Docente Provincial. Este adicional salarial, clave para sostener ingresos del sector tras la eliminación del Fonid por parte del Gobierno nacional, fue mal procesado y derivó en descuentos indebidos en los sueldos de maestros.

La situación generó un inmediato reclamo generalizado de los docentes, que puso en jaque a la administración provincial y tensó la relación con el sector.

Ante el impacto del error, el gobernador Juan Pablo Valdés ordenó el reintegro total de los montos descontados, que comenzó a acreditarse este miércoles 25, en un intento por llevar alivio y descomprimir el conflicto.

Sin embargo, la magnitud del problema terminó por tener consecuencias políticas. La renuncia de Rivas Piasentini aparece como una respuesta directa al desorden administrativo que afectó a trabajadores de la educación.

Lo que viene

Aunque no hay confirmación oficial, trascendió que el actual subsecretario de Finanzas, Héctor Grachot, hombre de confianza del mandatario, sería el principal candidato para asumir al frente del Ministerio.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la designación se formalizará en las próximas horas, en un contexto donde la prioridad es restablecer la confianza con el sector docente y garantizar el normal funcionamiento de la administración económica.

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