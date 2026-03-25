“La Muni en tu barrio” volvió con operativos integrales, servicios y atención a mascotas

por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes reactivó el programa “La Muni en tu barrio”, una iniciativa que acerca a los vecinos múltiples servicios de salud, asesoramiento y gestiones en distintos puntos de la ciudad, con una nueva modalidad más integral que suma limpieza, descacharrado y mejoras en el alumbrado público.

El relanzamiento se concretó en el barrio 17 de Agosto, en el predio ubicado por calles Cerdeña y Duma, donde áreas municipales y provinciales desplegaron un amplio abanico de prestaciones destinadas a dar respuestas concretas a la comunidad.

Durante la jornada, los vecinos accedieron a controles de salud como peso y talla, atención médica general, odontología y chequeos de presión arterial y glucemia.

Además, se brindaron servicios clave vinculados a trámites y asesoramiento, como gestión de DNI, mediación, defensa del consumidor, SUBE, acceso a la garrafa social, pensiones no contributivas y programas de niñez, diversidad y género, junto a propuestas como Ñande Huerta y el trabajo con delegaciones y comisiones vecinales.

El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, explicó que el programa incorpora un esquema de intervención semanal en los barrios, con tareas previas orientadas a mejorar el entorno.

“Vamos a intervenir cada zona una vez a la semana, sumando acciones como despeje de luminarias y descacharrado para dar respuesta a los reclamos más frecuentes”, indicó.

El funcionario también destacó el contacto directo con los vecinos como uno de los pilares de la gestión: “Buscamos estar cerca, acercando todos los servicios posibles y brindando información útil”.

Limpieza, prevención y concientización

Como parte de esta nueva etapa, el Municipio refuerza los operativos de descacharrado en los días previos a cada jornada, con el objetivo de mejorar la limpieza urbana y prevenir enfermedades.

A esto se suman campañas de concientización sobre disposición de residuos, horarios de recolección y mantenimiento de terrenos baldíos, apuntando a una mayor responsabilidad ciudadana.

Mascotas Saludables

El operativo incluyó también la presencia del programa Mascotas Saludables, que ofrece atención veterinaria gratuita y promueve la tenencia responsable.

Durante la jornada se otorgaron 70 turnos para castraciones y se atendieron entre 150 y 170 mascotas con vacunación antirrábica y desparasitación.

El director general de Zoonosis, Ricardo Sánchez, remarcó la importancia de estas acciones: “Es fundamental que los vecinos cumplan con la vacunación y accedan a la castración para evitar la superpoblación”.

Próximas fechas

El programa continuará recorriendo distintos barrios de la capital correntina con el siguiente cronograma:

1 de abril: barrio Laguna Brava

8 de abril: barrio Juan XXIII

15 de abril: barrio Dr. Montaña

22 de abril: barrio Molina Punta

29 de abril: barrio Quintana

Para solicitar un turno de esterilización, los interesados deben ingresar al turnero web: https://ciudaddecorrientes.gov.ar/mascotassaludables