Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

“La Muni en tu barrio” volvió con operativos integrales, servicios y atención a mascotas

Publicado en marzo 25, 2026.

por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes reactivó el programa “La Muni en tu barrio”, una iniciativa que acerca a los vecinos múltiples servicios de salud, asesoramiento y gestiones en distintos puntos de la ciudad, con una nueva modalidad más integral que suma limpieza, descacharrado y mejoras en el alumbrado público.

El relanzamiento se concretó en el barrio 17 de Agosto, en el predio ubicado por calles Cerdeña y Duma, donde áreas municipales y provinciales desplegaron un amplio abanico de prestaciones destinadas a dar respuestas concretas a la comunidad.

Durante la jornada, los vecinos accedieron a controles de salud como peso y talla, atención médica general, odontología y chequeos de presión arterial y glucemia.

Además, se brindaron servicios clave vinculados a trámites y asesoramiento, como gestión de DNI, mediación, defensa del consumidor, SUBE, acceso a la garrafa social, pensiones no contributivas y programas de niñez, diversidad y género, junto a propuestas como Ñande Huerta y el trabajo con delegaciones y comisiones vecinales.

El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, explicó que el programa incorpora un esquema de intervención semanal en los barrios, con tareas previas orientadas a mejorar el entorno.

“Vamos a intervenir cada zona una vez a la semana, sumando acciones como despeje de luminarias y descacharrado para dar respuesta a los reclamos más frecuentes”, indicó.

El funcionario también destacó el contacto directo con los vecinos como uno de los pilares de la gestión: “Buscamos estar cerca, acercando todos los servicios posibles y brindando información útil”.

Limpieza, prevención y concientización

Como parte de esta nueva etapa, el Municipio refuerza los operativos de descacharrado en los días previos a cada jornada, con el objetivo de mejorar la limpieza urbana y prevenir enfermedades.

A esto se suman campañas de concientización sobre disposición de residuos, horarios de recolección y mantenimiento de terrenos baldíos, apuntando a una mayor responsabilidad ciudadana.

Mascotas Saludables

El operativo incluyó también la presencia del programa Mascotas Saludables, que ofrece atención veterinaria gratuita y promueve la tenencia responsable.

Durante la jornada se otorgaron 70 turnos para castraciones y se atendieron entre 150 y 170 mascotas con vacunación antirrábica y desparasitación.

El director general de Zoonosis, Ricardo Sánchez, remarcó la importancia de estas acciones: “Es fundamental que los vecinos cumplan con la vacunación y accedan a la castración para evitar la superpoblación”.

Próximas fechas

El programa continuará recorriendo distintos barrios de la capital correntina con el siguiente cronograma:

  • 1 de abril: barrio Laguna Brava
  • 8 de abril: barrio Juan XXIII
  • 15 de abril: barrio Dr. Montaña
  • 22 de abril: barrio Molina Punta
  • 29 de abril: barrio Quintana

Para solicitar un turno de esterilización, los interesados deben ingresar al turnero web: https://ciudaddecorrientes.gov.ar/mascotassaludables

Relacionado:  

| | |
Corrientes al Día

Alerta en Corrientes: la DPEC advierte por estafas que prometen falsos descuentos

Publicado en marzo 25, 2026.

por Corrientes al Día La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) volvió a alertar sobre la circulación de estafas digitales que prometen supuestos descuentos de hasta el 50% en (...)

SEGUIR LEYENDO

Entregan módulos de alimentos para personas con celiaquía

Publicado en marzo 25, 2026.

Los días 26 y 27 de marzo se hará entrega de módulos alimentarios para personas con celiaquía en el Depósito del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, sito en (...)

SEGUIR LEYENDO

Reiteran la importancia de completar el calendario de vacunación y antigripal

Publicado en marzo 25, 2026.

Las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de Capital y del interior. La vacunación es la medida de prevención más efectiva. El Ministerio de Salud Pública recuerda la importancia (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Turismo

Semana Santa en Itatí 2026: fe, cultura y turismo con una agenda imperdible

Turismo

Corrientes entre los destinos más elegidos del país en el fin de semana largo

Tecnología

Desarrollan herramientas de cálculo para anticipar fallas que sucederán en el interior de la materia

Policiales

Policías de Corrientes salvaron a un bebé de 2 meses con maniobras de RCP

Policiales

Millonario robo a una sucursal de Depot en modo “boqueteros”

Economía

Éxito de ventas de la Canasta Escolar en Corrientes

Actualidad

A 50 años del golpe: Corrientes ratificó el compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia

Municipales

24 de marzo: Polich convocó a mantener la memoria vigente

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.