Polich firmó un convenio con la UNNE para modernizar la gestión municipal

por Corrientes al Día

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, rubricó un convenio de cooperación con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) con el objetivo de incorporar tecnología, conocimiento y asistencia técnica para optimizar el funcionamiento del Municipio.

El acuerdo fue firmado este miércoles junto al rector de la UNNE, Omar Larroza, en un encuentro realizado en la sede del rectorado, con la participación de funcionarios municipales y autoridades académicas.

A partir de este convenio, la casa de estudios aportará asistencia técnica y transferencia de conocimientos para fortalecer tanto el funcionamiento interno como la atención al vecino.

“Tratamos de incorporar todo el conocimiento y la tecnología que nos pueda aportar la Universidad”, expresó Polich, quien remarcó que el objetivo es mejorar cada área de la gestión municipal a partir de herramientas modernas.

El jefe comunal también destacó que esta articulación permitirá avanzar en la capacitación del personal y en la incorporación de nuevas tecnologías que impacten directamente en la calidad de los servicios.

Más eficiencia y mejor atención al vecino

Polich subrayó que uno de los ejes centrales del acuerdo es jerarquizar la administración municipal y traducir ese avance en beneficios concretos para la ciudadanía.

“Si tenemos personal más capacitado y con acceso a la tecnología disponible, vamos a brindar una mejor atención”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el Municipio ya cuenta con el recurso humano necesario, pero busca dar un salto cualitativo mediante la especialización y el acceso al conocimiento académico.

Trabajo conjunto con la UNNE

Por su parte, el rector Omar Larroza valoró la iniciativa y la confianza del Municipio en la universidad pública, al tiempo que señaló que el objetivo será acompañar las prioridades de la gestión.

“El objetivo es sistematizar y acompañar las necesidades del municipio”, indicó, y agregó que se trabajará en políticas comunitarias, desarrollo productivo y procesos de modernización.

El convenio marca el inicio de una agenda de trabajo conjunto entre el Municipio y la UNNE, orientada a consolidar una gestión más eficiente, innovadora y cercana a los vecinos de la ciudad de Corrientes.