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Las obras de la planta industrial de faena de Ituzaingó se encuentran en un 80% de avance

Publicado en marzo 26, 2026.

Con 1600 millones de pesos invertidos a través del Fondo de Desarrollo Industrial (FoDIn), la nueva planta entra en su etapa final de obras, la cual se encuentra estratégicamente ubicada, destinada y acondicionada para la faena mixta de bovinos y búfalos. La nueva planta con tránsito federal permitirá abastecer al mercado local, provincial, nacional e incluso internacional. Proporcionando a la producción de la zona una herramienta clave para el desarrollo de la ganadería de ciclo completo.

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Producción y en articulación con la Municipalidad de Ituzaingó, avanza en la construcción del nuevo frigorífico tipo I, que se convertirá en una planta modelo para la provincia, orientada a fortalecer el agregado de valor en origen y potenciar el desarrollo de la cadena ganadera en una de las cuencas bovinas y bubalinas más importantes del territorio provincial.

La obra, iniciada hace aproximadamente ocho meses, presenta actualmente un avance cercano al 80% y contempla una inversión provincial de 1.600 millones de pesos. Se estima que en un plazo de tres a cuatro meses podrá estar finalizada, permitiendo iniciar la faena de ganado bovino y de búfalo en esta zona estratégica de Corrientes.

El ministro de Producción, Walter Chavez, destacó la importancia de esta infraestructura para el crecimiento del sector productivo y el fortalecimiento del entramado económico regional.

La planta tendrá capacidad operativa de entre 120 y 150 cabezas por día, permitiendo la faena tanto de bovinos como de búfalos, lo que amplía las posibilidades productivas y comerciales en una región que se caracteriza por su fuerte perfil ganadero.

“Es una gran apuesta del Gobierno provincial junto al municipio local, en una cuenca ganadera y bufalera muy importante. Esta planta no sólo permitirá faenar bovinos, sino también bubalinos, generando nuevas oportunidades en una actividad que viene creciendo y que ya cuenta con productores que están comercializando carne de búfalo”, señaló Chavez.

El frigorífico está diseñado para abastecer inicialmente el mercado local y provincial, con la proyección de avanzar posteriormente en la habilitación del tránsito federal, lo que permitirá ampliar la comercialización hacia otros puntos del país e incluso proyectar exportaciones.

La infraestructura contempla los requerimientos técnicos exigidos por el SENASA, incluyendo corrales y mangas adaptadas especialmente para el manejo de búfalos, cámaras frigoríficas que permiten cumplir con los tiempos de enfriamiento obligatorios y la diferenciación de zonas limpias y sucias para garantizar condiciones sanitarias adecuadas.

El proceso productivo prevé el ingreso de los animales, un período de descanso previo a la faena, el procesamiento mediante sistemas de trozado, control veterinario, tipificación, pesaje y almacenamiento en cámaras frigoríficas. La planta contará con dos cámaras que permitirán trabajar de manera continua respetando las 24 horas de enfriamiento exigidas por la normativa sanitaria.

Asimismo, el proyecto contempla la incorporación futura del ciclo II, vinculado al desposte y procesamiento de la carne, lo que permitirá continuar agregando valor a la producción local.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la obra es resultado del trabajo articulado con el municipio de Ituzaingó y la implementación de herramientas de financiamiento como el FODIN, que permiten concretar inversiones estratégicas para el desarrollo productivo.

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