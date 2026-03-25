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Salud Pública verificó el funcionamiento de hospitales de la Región Sanitaria II

Publicado en marzo 25, 2026.

Estuvieron en Saladas, Colonia 3 de Abril, 9 de Julio y Chavarría. Elaboraron un plan de acción y coordinaron acciones para fortalecer otros trabajos como operativos sanitarios.

Autoridades del Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, recorrieron hospitales de la Región Sanitaria II. En esta oportunidad, se visitó Saladas, Colonia 3 de Abril, 9 de Julio y Chavarría. Allí, verificaron el correcto funcionamiento de los servicios.

La coordinadora de esta región sanitaria, Rocío Bruzzo, comentó que en Saladas hicieron un relevamiento completo en el hospital “María Auxiliadora”. Vieron, “fortalezas y debilidades, como así también un plan de acción”. A su vez, con Atención Primaria de la Salud (APS) coordinaron para fortalecer los operativos de ingreso escolar.

En 3 de Abril, “recorrimos la sala y conversamos sobre el recurso humano, uno de los objetivos es reforzar la atención en zonas rurales, para ello se articulará con cada municipio”.

Además, recorrieron 9 de Julio y en Chavarría, donde llevaron adelante una tarea similar.

“El valor de la entrega de los médicos en estos lugares es muy grande. Ponen mucho esfuerzo para dar respuesta. Dialogamos sobre la correcta derivación, el control de los chicos para el ingreso escolar y la atención a la embarazada”, dijo.

Por otra parte, indicó que “ambos centros cuentan con laboratorio itinerante, ambulancia, equipos de rayos y sala de internación con muy buena respuesta”. Así como en otros centros de salud, se evaluó un plan de acción para fortalecer la atención al paciente y disminuir las derivaciones.

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