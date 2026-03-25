Se llevará adelante acto de inicio del ciclo lectivo de los CDI provinciales

El Ministerio de Desarrollo Social informa que se realizará este viernes 27 de marzo, a las 9.30, el acto de inicio de ciclo lectivo de los Centros de Desarrollo Infantil de la Provincia. El mismo se llevará adelante en el “CDI MAMITA”, en el Barrio Sur de esta Ciudad Capital.
El acto se realizará bajo la coordinación de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia, cuyo titular es Manuel Santamaría.
De esta forma, se marcará el inicio formal de actividades de estas instituciones dedicadas a la primera infancia, cuya matrícula total en la provincia alcanza a 3500 niños de 45 días a 4 años.