Se llevará adelante acto de inicio del ciclo lectivo de los CDI provinciales

Publicado en marzo 25, 2026.

El Ministerio de Desarrollo Social informa que se realizará este viernes 27 de marzo, a las 9.30, el acto de inicio de ciclo lectivo de los Centros de Desarrollo Infantil de la Provincia. El mismo se llevará adelante en el “CDI MAMITA”, en el Barrio Sur de esta Ciudad Capital.

El acto se realizará bajo la coordinación de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia, cuyo titular es Manuel Santamaría.

De esta forma, se marcará el inicio formal de actividades de estas instituciones dedicadas a la primera infancia, cuya matrícula total en la provincia alcanza a 3500 niños de 45 días a 4 años.

Relacionado:  

Corrientes reintegrará descuentos a docentes desde el miércoles

Publicado en marzo 24, 2026.

por Corrientes al Día La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, confirmó que el Gobierno provincial reintegrará los descuentos aplicados a docentes que adhirieron al paro del pasado 2 (...)

SEGUIR LEYENDO

Reintegro del plus docente en Corrientes: Valdés ordenó devolución inmediata

Publicado en marzo 22, 2026.

por Corrientes al Día El Gobierno de Corrientes dispuso el reintegro inmediato del Complemento Docente Provincial a un grupo de trabajadores afectados por descuentos aplicados tras inasistencias en el marco (...)

SEGUIR LEYENDO

Educación hizo pie en la Plaza 25 de Mayo para promover el hábito de lectura en niños

Publicado en marzo 20, 2026.

El programa Colectivo de Lectura del Ministerio de Educación fue protagonista hoy, de una jornada recreativa y didáctica en la Plaza 25 de Mayo de la capital correntina donde alumnos (...)

SEGUIR LEYENDO
MÁS VISTAS
Columnistas

El Relato: la corrupción no se juzga, se administra (*)

Deportes

Más de 1.300 chicos participaron de la prueba de River en Corrientes

Educación

Corrientes reintegrará descuentos a docentes desde el miércoles

Policiales

Empedrado: detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor

Sociedad

24 de marzo: “Desde las aulas hay que inculcar el valor de los DDHH y eso la Universidad lo está haciendo”

Actualidad

Corrientes marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Columnistas

La realidad es la que es (*)

Policiales

Crimen del ganadero: allanaron una vivienda en Alvear y secuestraron armas y celulares

