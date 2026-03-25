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La Orquesta Sinfónica compartirá su música en el hall del Hospital Oncológico

Publicado en marzo 25, 2026.

Como parte de las actividades del ciclo “Cultura en clave de mujer”, organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes, la Orquesta Sinfónica de la Provincia brindará este jueves 26, a las 10, un concierto libre y gratuito. El mismo se desarrollará en el hall del Hospital Oncológico –Chacabuco y Suiza- para pacientes, familiares y personal de salud presentes.

La Orquesta Sinfónica ofrecerá el concierto “El arte de ser mujer” que visibiliza los diversos roles de las mujeres en el arte, como compositora, intérpretes, solistas, directora, entre otras.

Se trata de una propuesta que pone en valor el talento femenino en la música y las artes, que ya se presentó con éxito de convocatoria en Teatro Oficial Juan de Vera, y la semana pasada en la Unidad Penal Nº 3, Instituto Pelletier.

“A través de este concierto, pensamos en llevar la música a lugares donde por alguna razón la gente no puede venir al teatro. La semana pasada fuimos al Instituto Pelletier, y ahora vamos a estar en el hall del Hospital Oncológico, para llevar música tanto a los pacientes como a los familiares y al personal de la casa”, señaló la directora de la Sinfónica, la maestra Andrea Fusco.

De alguna manera, el Instituto de Cultura dirigido por Lourdes Sánchez lleva adelante un “concierto para estar más cerca” de la comunidad. Una iniciativa que busca acercar la música a quienes más la necesitan, generando un momento de encuentro y contención.

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