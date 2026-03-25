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Capacitaron en RCP y primeros auxilios a trabajadores de los CDI

Publicado en marzo 25, 2026.

La Municipalidad de Corrientes inició el ciclo anual de capacitaciones destinado al personal de los 16 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad, con una jornada sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. La propuesta forma parte de una política de formación continua que se extenderá durante todo el año e incluirá también a las familias.

Organizada por a Municipalidad de Corrientes, se realizó la primera capacitación del año destinada al personal de los 16 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en este caso sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.

La actividad, impulsada por el intendente Claudio Polich, se desarrolló en la Sociedad Española y reunió a más de un centenar de directivos, docentes y personal no docente. El objetivo fue fortalecer las capacidades de respuesta ante situaciones de emergencia en espacios donde se atiende a niños desde los 45 días hasta los 4 años.

El viceintendente Ariel Báez destacó la importancia de la iniciativa y subrayó que “se trata de herramientas fundamentales para quienes trabajan con niños, donde la rápida intervención puede marcar la diferencia”. 

Además, adelantó que el municipio proyecta sostener un esquema de formación continua con “dos o tres capacitaciones mensuales” sobre distintas problemáticas vinculadas al funcionamiento de los CDI.

En esa línea, remarcó que el abordaje no se limitará al personal, sino que también buscará involucrar a las familias, incorporando contenidos como la detección temprana de discapacidades y el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD). “Queremos que los equipos puedan acompañar y orientar a las familias en estos procesos”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, señaló que esta capacitación “responde a una demanda concreta del personal y es clave para el trabajo cotidiano con niños pequeños, donde las maniobras requieren conocimientos específicos”.

Asimismo, destacó la articulación con distintas áreas municipales y el trabajo conjunto con el capacitador Nelson Ruiz Díaz para llevar adelante la propuesta, y anticipó que se sumarán nuevas temáticas a lo largo del año.
 
PRIMEROS MINUTOS CLAVES
Desde la experiencia en territorio, Santa Gálvez, integrante del CDI N° 8 del barrio Esperanza, valoró la capacitación al remarcar que “es muy importante porque estamos en una zona alejada y a veces la asistencia tarda en llegar”. 

En ese sentido, explicó que en el centro asisten alrededor de 100 niños de entre 45 días y 4 años, por lo que contar con conocimientos en primeros auxilios “permite socorrer tanto a los chicos como a las propias compañeras hasta que llegue una ambulancia”.

La iniciativa refuerza el compromiso del municipio con la prevención y la formación permanente de su personal, en un ámbito sensible como el cuidado de la primera infancia, donde la rápida intervención ante una emergencia puede resultar determinante.

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