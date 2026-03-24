El espejo roto de la realidad (*)

“El gobierno actual sostiene su liderazgo gracias a una ‘bala de plata’: el rechazo generalizado al pasado. Pero, ¿alcanza con el miedo para gobernar mientras los sueldos se pulverizan y el malestar se generaliza? . Hoy reflexiono sobre la autolesión compulsiva de un poder que parece modular en otra frecuencia.”

OTRA GRIETA

No hay un camino compartido entre el gobierno y la gente, el pueblo, la Sociedad, los nosotros. Esa grieta se va agrandando y es algo peligroso.

El gobierno no acaba de entender que es una falacia tamaño cañón eso que se dice, si la realidad no coincide con mi pensamiento es sencillamente un problema de la realidad que no se acomoda, pero ya lo va a hacer.

El suponer que existe una correlación entre lo que se piensa y lo que debe suceder es partir de una base equivocada.

Cómo estamos en una Sociedad escasamente memoriosa, exitista, acomodaticia, vulnerable, inocente, ávida de ser engañada y auto engañarse, te propongo que busques una palangana, tirale agua tibia, poné los pies en remojo y hagamos un poco de memoria.

PENSEMOS JUNTOS

En las elecciones del 7/9/25 en la Provincia de Buenos Aires el peronismo ganó al galope sacándole casi 14 puntos a LLA, en octubre se volvió a votar y LLA ganó por ½ punto.

En el medio la renuncia del candidato a 1° diputado (Espert) siendo reemplazado por Diego Santilli (PRO, al menos en los papeles) en medio de un aumento del dólar aparentemente por el miedo a que el kirchnerismo resultara vencedor y se complicara el futuro del plan económico del presidente Milei.

Dos situaciones provocaron que eso no sucediera, el apoyo super explícito de EEUU, la promeso de un préstamo de 20.000 millones de dólares y otro tanto de bancos privados, todo eso ad referéndum que LLA ganara y sino, a llorar a la Iglesia, y el otro factor determinante fue que el peronismo fue dividido, sólo con una de las divisiones adentro. el resultado hubiera cambiado.

En el resto del país, seguro hay una correlación entre los votos y el apoyo prometido por diferentes canales desde EEUU.

Hasta acá espero que hayas recordado.

La fase 2 fue la gestión de Santilli y Caputo, que billetera en mano convencieron a gobernadores para que les pegaran un llamadito a sus diputados y senadores y con eso se logró la mayoría circunstancial que permitió poder sacar 2 leyes muy importantes en las sesiones extraordinarias.

CONCLUSIÓN 1

Entre el apoyo super explícito del Gobierno de EEUU, la promesa (incumplida) de los bancos, la división del peronismo y el miedo a que se pudiera regresar a un planteo populista y se tirara a la basura todo el esfuerzo realizado, con TODO ese combo se votó en todo el país. Por el reconocimiento a la baja de la inflación, también.

A partir de ese momento empezó otra historia, se aprobaron las leyes que mandó el Ejecutivo a las Extraordinarias y quedó todo listo para el discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso.

La oposición aparentemente (porque no se vio por la transmisión) chicaneó sin límites al presidente, ante el silencio absoluto de los presidentes de ambas cámaras, con lo que consiguieron sacarlo de las casillas, perder la compostura, y un acto tan importante que se transmitía por cadena nacional se convirtió en un triste conventillo, agravios, insultos, insolencias, una falta de respeto para todo un país.

Entre una oposición sacada y un oficialismo que se la creyó el espectáculo fue bochornoso. Aunque siempre quedará la duda entre sector de la gilada, si hubo una relación entre las molestias y las reacciones o si por el contrario fue todo un acting, algo espera y programado para que el presidente se despachara a gusto.

AUTOLESION COMPULSIVA

Hasta ese momento el apellido del presidente era sinónimo de reelección, pero como nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte, tanto subirse al caballo y mirar por sobre el hombro no hizo falta que nadie tirara 14 toneladas de piedras, alcanzó con que el Jefe de gabinete subiera a su esposa al avión presidencial rumbo a EEUU, lo más parecido a la copa que dieron a Rosario Central y lo declaran campeón de una competencia que nadie sabía que existía.

Las explicaciones, lamentables, por cierto, que se dieron no hicieron más agrandar el conflicto, las justificaciones con sabor a excusas de niño de 5° grado, en una jugada “espontánea” todo el gabinete respaldó a Manuel Adorni, con lo cual le tiraron una palada de tierra cada uno y el tema que no se había aclarado, antes que apareciera alguien que se hiciera cargo “realmente” del problema salto el otro viaje.

Esta vez el mismo Adorni en un vuelo privado a Punta del Este, sin poder aclarar del todo quien pagó los viajes y el gobierno más preocupado por averiguar quién fue el camarógrafo que por las explicaciones del funcionario. Otra vez el carro adelante del caballo.

Levantado a la cuenta de 7, justo antes del knock out salta la vivienda en el Indio Cua, cuyo costo sería de u$s 250.000 (?) y $700.000 mensuales de expensas, que figuran a nombre de su esposa.

Como un cross de derecha a la mandíbula, y para completarlo alguna cosita más, (otra propiedad en Caballito, CABA) todo olvidado de incluir en la Declaración Jurada. Hay que echar al Contador.

Otro refrán muy nuestro nos avisa “cuando uno anda en la mala, hasta en lo seco resbala” y apareció el celular de Novelli de donde se han sacado conversaciones muy jugosas, que involucran a la cúspide del Poder y que parece que el Juez de la causa, según una periodista se había olvidado de procesar y la Comisión de Diputados para este tema pidió el apartamiento de la causa por “entorpecer” la investigación y proteger al gobierno. ¿Alguien tiene un blíster de memorex?

El presidente Javier Milei viajó a España para reunirse con la dirigencia de VOX y a Budapest, Hungría, donde participó en la conferencia CPAC y se reunió con líderes locales. Todo está tan susceptible que no faltará alguien que pregunte si estos fueron viajes con misiones oficiales o simplemente partidario y en cuyo caso quien se hizo cargo de los gastos.

Mas allá de estas pequeñeces parece que no hay demasiada preocupación en promover alguna medida que permita no sólo incidir en el humor social sino en hacer algo para que determinados sectores puedan sacar la cabeza del agua.

MODULANDO EN OTRA FRECUENCIA

La preocupación por la pérdida del trabajo no es un dato menor, los sueldos que no alcanzan, la tendencia a la baja en la consideración y confianza hacia el gobierno, la canasta básica de un jubilado es 4 veces mayor que la percepción y ya sabemos cómo se sacan los índices en general, empresas de 1° línea que bajan las cortinas, docentes de la UBA inician un paro por tiempo indeterminado, la atención de niños (Garrahan) de hemofílicos, la problemática de los discapacitados, científicos desfinanciados, etc., son temas acuciantes que van diezmando la relación para con el Ejecutivo y que de algún modo hay que atender.

Independientemente de los efectos de la guerra de Medio Oriente, las subas permanentes de combustibles, transporte y servicios marcan un deterioro sin solución de continuidad de la calidad de vida, sin tener a la vista un punto de finalización ni un recuerdo penetrante de las razones del atraso, no pudiéndose soslayar que los ingresos también tienen un atraso sensacional.

Si no se les encuentra alguna alternativa a estas situaciones el malestar general se generalizará, eso es un excelente caldo de cultivo para quienes se han especializado en la capitalización del descontento y ya empiezan a percibirse, cada día con mayor nitidez, la disminución de la paciencia de la Sociedad.

Hay cierto avestrucismo oficial, hacer como que aquí pasa nada, se dice que es toda una campaña de la oposición para reposicionarse a falta de candidatos competitivos y mensajes que calen en la Sociedad, quizás por eso es que no se percibe una mayor preocupación con algunos casos de corrupción que van apareciendo, pero que sin dudas van esmerilando el vínculo Pueblo-gobierno.

Demás está decir, que la opinión de LOS NOSOTROS es absolutamente diferente.

El actual gobierno, tiene la bala de plata y es saber que hasta hoy no candidatos en condiciones de discutir su liderazgo, que el recuerdo del populismo genera rechazo de sólo pensarlo, que el gobierno anterior dejó una marca indeleble de todo lo malo e inoperante que se puede hacer desde la gestión, que la división interna de la oposición y la figura hiperpresente de CFK auguran un rechazo generalizado, que todo esto posiciona a un sector importante de la Sociedad convierta “el miedo kuka” al presidente en alto, rubio y moderado.

Pero a no creérsela tanto, nada es eterno en esta vida y la paciencia de los seres humanos y hasta de muchos gorilas tiene un límite, un baño de empatía y de respeto no le hacen mal a nadie.

(*) Por Edmundo Fuster