Acto central Día de la Memoria, Verdad y Justicia en Bella Vista

La ciudad de Bella Vista recordó los hechos de la dictadura cívico militar durante el acto de este 24 de marzo en que se conmemoró el día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El acto central realizado en Plaza Pedro Ferré estuvo organizado por la Extensión Aulica de la Universidad Nacional del Nordeste.

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta María Isabel Martínez de Perón, interrumpiendo su mandato constitucional. Las tres fuerzas (Ejército, Marina y Aeronáutica) conformaron una Junta Militar que ocupó el Poder Ejecutivo, subordinando a todas las fuerzas armadas y de seguridad, y a los demás poderes del Estado.

Para conmemorar la fecha, la comunidad bellavistense se reunión en una jornada plena de sol donde en la primera parte del acto, el párroco Gregorio Valenzuela compartió una invocación en la que subrayó la necesidad del diálogo para la resolución de los problemas mayúsculos que que padece la Argentina.

Una vez cumplida la ofrenda floral a cargo de la intendente Noelia Bazzi y demás autoridades, la alumna de 2° año de la carrera de obstetricia, Karen Martínez pronunció las palabras alusivas diciendo “Hoy honramos en un abrazo general y fraterno, a todas las personas que sufrieron, a todas las familias que lloraron, a todas las generaciones que cargaron con el peso de un pasado que nadie eligió.

No señalamos con el dedo. No dividimos el sufrimiento. Simplemente reconocemos que el dolor fue real, que dejó cicatrices profundas y que esas cicatrices nos obligan a ser mejores.

Porque la memoria no es un arma. Es un escudo. La verdad no es un veredicto. Es un camino compartido. La justicia no es venganza. Es la garantía de que mañana nuestros hijos vivan en un país donde el diálogo sea más fuerte que cualquier forma de violencia.

Mirémonos a los ojos sin rencor. Extendamos la mano sin desconfianza. Reconozcamos que, como pueblo, hemos cometido errores y hemos padecido errores. Y que de esos errores, juntos hemos aprendido.

Hoy elegimos mirar hacia adelante con esperanza. Elegimos construir una democracia madura, donde la discrepancia se resuelva con palabras y no balas”, reflexionó la joven estudiante para cerrar con un “Viva la memoria que nos hace libres. Viva la democracia que nos une.

Viva la Argentina de todos”.