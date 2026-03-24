Pilar Romano presenta su libro “Historias Descalzas” en el MACC

En el marco del ciclo “Cultura en clave de mujer”, el Instituto de Cultura de Corrientes invita a la presentación del libro “Historias Descalzas”, de la reconocida escritora correntina Pilar Romano. El encuentro se realizará el miércoles 25 de marzo, a las 19, en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), con acceso libre y gratuito.

La actividad tendrá lugar en el auditorio del cuarto piso del museo —San Juan esquina 9 de Julio— y contará con la participación de la escritora Laila Daitter, quien acompañará a la autora en un diálogo abierto con el público.

Esta propuesta forma parte de la agenda especial de marzo impulsada por el Instituto de Cultura, orientada a visibilizar y celebrar el aporte de las mujeres en el campo artístico y cultural.

Relatos que dejan huella

Historias Descalzas reúne catorce cuentos donde lo cotidiano adquiere una dimensión simbólica y lo íntimo se proyecta como experiencia universal. A través de escenas simples y profundamente humanas, la autora explora vínculos, memorias y afectos, entrelazados en relatos que conmueven por su sensibilidad y cercanía.

Los zapatos —y su ausencia— funcionan como hilo conductor de estas historias: pasos, caminos e identidades que se revelan en cada relato, invitando al lector a detenerse en aquello que muchas veces pasa desapercibido.

Una mirada sobre lo cotidiano

Sobre el libro, Pilar Romano propone una reflexión que atraviesa toda la obra: la relación entre las personas y los objetos. Sin buscar una explicación filosófica, la autora sitúa su mirada en un elemento concreto —el calzado— para explorar cómo lo material también construye experiencia y sentido.

La autora invita a los lectores a recorrer estas historias “con zapatos o descalzos, como prefieran”.