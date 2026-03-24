Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Pilar Romano presenta su libro “Historias Descalzas” en el MACC

Publicado en marzo 24, 2026.

En el marco del ciclo “Cultura en clave de mujer”, el Instituto de Cultura de Corrientes invita a la presentación del libro “Historias Descalzas”, de la reconocida escritora correntina Pilar Romano. El encuentro se realizará el miércoles 25 de marzo, a las 19, en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), con acceso libre y gratuito.

La actividad tendrá lugar en el auditorio del cuarto piso del museo —San Juan esquina 9 de Julio— y contará con la participación de la escritora Laila Daitter, quien acompañará a la autora en un diálogo abierto con el público.

Esta propuesta forma parte de la agenda especial de marzo impulsada por el Instituto de Cultura, orientada a visibilizar y celebrar el aporte de las mujeres en el campo artístico y cultural.

Relatos que dejan huella

Historias Descalzas reúne catorce cuentos donde lo cotidiano adquiere una dimensión simbólica y lo íntimo se proyecta como experiencia universal. A través de escenas simples y profundamente humanas, la autora explora vínculos, memorias y afectos, entrelazados en relatos que conmueven por su sensibilidad y cercanía.

Los zapatos —y su ausencia— funcionan como hilo conductor de estas historias: pasos, caminos e identidades que se revelan en cada relato, invitando al lector a detenerse en aquello que muchas veces pasa desapercibido.

Una mirada sobre lo cotidiano

Sobre el libro, Pilar Romano propone una reflexión que atraviesa toda la obra: la relación entre las personas y los objetos. Sin buscar una explicación filosófica, la autora sitúa su mirada en un elemento concreto —el calzado— para explorar cómo lo material también construye experiencia y sentido.

La autora invita a los lectores a recorrer estas historias “con zapatos o descalzos, como prefieran”.

Relacionado:  

| | |
Corrientes al Día

Poesía y chamamé en el Cierre del Mes de la Mujer Mainumby

Publicado en marzo 24, 2026.

El jueves 26 de marzo, como cierre del Mes de la Mujer organizado por el Vicegobernador Pedro Braillard Poccard, y Cultura Senado, se presentará “Mainumby: Vuelo de Mujeres”, a las (...)

SEGUIR LEYENDO

Emilio Aguilera rinde homenaje a la mujer en el Teatro Vera

Publicado en marzo 20, 2026.

En el marco del ciclo “Cultura en clave mujer” organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes, el tenor Emilio Aguilera presenta “Mujer, Amor y Canción”, un espectáculo especialmente concebido (...)

SEGUIR LEYENDO

La “Orquesta Épica del Nordeste” llega al Teatro Vera

Publicado en marzo 17, 2026.

En el marco del Concierto Épico N°12, Sinfónico de Clásicos del Cine, la Orquesta Épica del Nordeste se presentará el próximo miércoles 15 de abril a las 21 horas en el (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Columnistas

El Relato: la corrupción no se juzga, se administra (*)

Deportes

Más de 1.300 chicos participaron de la prueba de River en Corrientes

Educación

Corrientes reintegrará descuentos a docentes desde el miércoles

Policiales

Empedrado: detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor

Sociedad

24 de marzo: “Desde las aulas hay que inculcar el valor de los DDHH y eso la Universidad lo está haciendo”

Actualidad

Corrientes marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Columnistas

La realidad es la que es (*)

Policiales

Crimen del ganadero: allanaron una vivienda en Alvear y secuestraron armas y celulares

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.