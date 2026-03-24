Murió una mujer tras días de internación por un siniestro vial en Bella Vista

por Corrientes al Día

Una mujer falleció en las últimas horas en el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, donde permanecía internada desde hacía varios días tras haber protagonizado un siniestro vial en la localidad de Bella Vista.

El deceso se produjo en la noche del lunes 23 de marzo, luego de que la víctima no lograra recuperarse de las graves lesiones sufridas en el accidente ocurrido el pasado 11 de marzo.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro tuvo lugar en inmediaciones de las calles Chacabuco y Roca, donde colisionaron dos motocicletas. Uno de los rodados, una Scooter 75cc, era conducido por un joven de apellido Sánchez, mientras que el otro, una Honda Wave, estaba al mando de la mujer de apellido Humerez.

Como consecuencia del impacto, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela de la capital correntina, donde permaneció internada en estado delicado hasta que finalmente se produjo su fallecimiento.

El hecho fue puesto en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, mientras que en la Comisaría Segunda de Bella Vista continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.