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Corrientes al Día

Un menor murió tras recibir una descarga eléctrica en Empedrado

Publicado en marzo 24, 2026.

por Corrientes al Día

Un trágico hecho ocurrió en la localidad correntina de Empedrado, donde un menor de edad perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica en la tarde del lunes 23 de marzo.

Según la información preliminar, el episodio ocurrió alrededor de las 15 en inmediaciones de las calles Montevideo y Junín, donde por causas que aún se investigan, el menor habría entrado en contacto con un alambrado perimetral que le provocó la descarga.

Tras el incidente, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento poco tiempo después.

Efectivos de la Comisaría de Distrito Empedrado tomaron intervención en el caso, mientras que la unidad fiscal en turno dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre lo ocurrido, y la investigación continúa en curso para determinar cómo se produjo el fatal desenlace.

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