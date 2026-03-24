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Poesía y chamamé en el Cierre del Mes de la Mujer Mainumby

Publicado en marzo 24, 2026.

El jueves 26 de marzo, como cierre del Mes de la Mujer organizado por el Vicegobernador Pedro Braillard Poccard, y Cultura Senado, se presentará “Mainumby: Vuelo de Mujeres”, a las 19 hs. en el hall de la Legislatura provincial.

En esta ocasión, las poetas Mariana Rinesi y Constanza Pérez Ruiz compartirán sus pomas, a las que sumarán canciones realizadas en diálogo con el compositor Miguel Tayara. En esta propuesta, la poesía vuela en alas de la música, traspasando las fronteras del libro, al que está habituada la palabra. Se suma a este diálogo el acordeón de Sebastián Flores, que aporta brillo y color melódico, y lleva al chamamé las orillas musicales del choro brasileño y el jazz.

Las composiciones que se presentarán son de autoría de Constanza y Mariana (letra), con música de Miguel Tayara, Nino Zannoni y Aldy Balestra, quienes comparten el camino iniciado a partir de “Poemúsicas”, proyecto que convocó a músicos y poetas de la provincia con el fin de enriquecer el chamamé desde nuevas voces y miradas.

De esta manera, música y poesía tejen una trama donde el amor, la vida cotidiana, el recuerdo de momentos y seres entrañables, los lugares amados, aparecen desde la visión de ambas poetas.

Las poetas

Mariana Rinesi nació en Corrientes en 1981. Es doctora en Derecho, profesora y licenciada en Letras, escritora, pintora y editora de videopoemas. Su búsqueda artística comenzó en el ámbito de las letras. Publicó los poemarios El mondongo ataráxico (2001); El mondongo ataráxico II (2003); El ombligo de Eva (Zeus, 2007); 5:25 – La vida entre cuatro paredes (Ananga Ranga, 2010), Abrite (junto a María Julia Magistratti, Ananga Ranga, 2019), “Informe forense” (2022) y “La capilla del diablo” (novela. 2021).

Constanza Pérez Ruiz nació en Corrientes en 1972. Es periodista, Licenciada en Comunicación Social y poeta. Especializada en Crítica de teatro y Escritura creativa. Recibió el Primer Premio de Poesía, UNNE. 2011. Tercer premio de poesía. CCU-UNNE, 2014. Publicó los libros “Tiene voz” (2011), “Cartón” (2012), “Broches Editorial Deacá (2020) e “Inventario”, Ediciones Moglia (2023) y forma parte de varias Antologías de poetas de la región.

Los músicos

Miguel Tayara es un reconocido músico, intérprete y compositor, nacido en la provincia de Chaco. A lo largo de su trayectoria obtuvo numerosos primeros premios en certámenes nacionales como Mejor Propuesta del País (Cosquín 2010), Mejor Solista del País (Cosquín 2001), Mejor Solista (Baradero 2000) Subsede Hermoso Campo-Chaco, Mejor Solista de Canto, Recitador, Dúo de Canto, Conjunto de Canto (Certamen Nacional de Danzas y Canto Tradicional Argentino) La Cumbre-Cordoba (1995), Mejor Solista de Canto y Recitador (Festival Nacional de Folklore Infantil-Juvenil “Cunumi de Oro”) Sauce Corrientes, 1996. Reconocimientos al Mérito Artístico de la Cámara de Diputados Provincia Chaco, Reconocimiento Jurado (6to Concurso Provincial del Folklore Argentino La Trova), entre otros.

Sebastián Flores. Sebastián Flores nació en Resistencia, Chaco, en una familia con una larga trayectoria dentro del chamamé y la música del litoral argentino. Es nieto del bandoneonista Avelino Flores, hijo del acordeonista Nini Flores y sobrino del guitarrista Rudi Flores. Comenzó a tocar el acordeón cromático a los 9 años. Su búsqueda expresiva prioriza la comunicación por sobre el despliegue técnico. Lo recibieron importantes escenarios como Teatro Vera (Corrientes), Teatro Rivadavia (Buenos Aires), Senado de la Nación Argentina, Festival Nacional del Chamamé, Fiesta Nacional del Chamamé de Mburucuyá, Festival del Chamamé de Puerto Tirol.

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