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24 de marzo: Polich convocó a mantener la memoria vigente

Publicado en marzo 24, 2026.

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich,  encabezó el acto de conmemoración por los 50 años del 24 de marzo de 1976. En la ocasión, el jefe comunal convocó a “mantener la memoria vigente para que los errores del pasado, por más que nos sigan, nunca nos alcancen”. La actividad se realizó en la mañana de este martes en la Plaza de la Memoria ubicada en el barrio Ponce. 

Polich remarcó en sus declaraciones la importancia de la fecha: “Todo el país hoy se encuentra conmemorando un hecho tristemente trágico que tiene que ver con que la violencia se haya establecido como método en la discusión para la solución de los problemas. Eso significó el fracaso de la política, por el hecho de que la política es pacto, acuerdo, compromiso”. 

En la misma línea, agregó: “La violencia como práctica nos llevó solamente al dolor, a la desaparición, a la tortura, al secuestro. Es detestable desde cualquier punto de vista. Por eso es importante recordar el Juicio a las Juntas y esa frase célebre que dice ‘Nunca Más’”. 

Para concluir, el intendente señaló el valor de los derechos humanos: “Los derechos humanos no tienen que ver solamente con las libertades públicas sino también con el compromiso de los funcionarios  en tratar de hacer todo lo posible para que la gente tenga una mejor calidad de vida”, concluyó. 

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