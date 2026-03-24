A 50 años del golpe: Corrientes ratificó el compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia



por Corrientes al Día

En el marco del 50° aniversario del último Golpe de Estado en Argentina, el Gobierno de Corrientes renovó este 24 de marzo su compromiso con la defensa de los derechos humanos, en una jornada atravesada por el recuerdo, la reflexión y el llamado a sostener los valores democráticos.

El gobernador Juan Pablo Valdés reivindicó la histórica consigna “Nunca más”, pronunciada por el fiscal Julio César Strassera durante el Juicio a las Juntas, y destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva. En ese sentido, remarcó que los principios de “Memoria, Verdad y Justicia” son fundamentales para garantizar una “democracia para siempre”.

Las actividades centrales se desarrollaron en la Plaza de la Memoria, ubicada en el barrio Ponce de la capital correntina, un espacio simbólico cuyas calles llevan los nombres de víctimas de la última dictadura militar. Allí, autoridades provinciales participaron de un acto conmemorativo que convocó a distintos sectores de la comunidad.

Durante la ceremonia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni, subrayó que “la dignidad de las personas y el fortalecimiento del Estado de Derecho son la base indispensable para la convivencia democrática”. Además, calificó al período dictatorial como “una de las etapas más dolorosas de la historia argentina”, al recordar que implicó la ruptura del orden constitucional y la concentración del poder con graves consecuencias institucionales.

En paralelo a los actos oficiales, el Gobierno provincial impulsó una serie de actividades de concientización destinadas a las nuevas generaciones. Días atrás, en el Colegio Secundario “José María Ponce”, se llevó adelante una jornada educativa centrada en el valor de las políticas públicas de memoria.

La propuesta fue organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Manuel Cuevas, junto a la Municipalidad de Corrientes, con el objetivo de promover espacios de reflexión y compromiso ciudadano en torno a los derechos humanos.

A medio siglo de uno de los capítulos más oscuros del país, Corrientes volvió a alzar la voz para sostener la memoria activa y ratificar el camino democrático como el único posible.