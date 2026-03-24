Multitudinaria marcha en Corrientes por el Día de la Memoria



por Corrientes al Día

Una imponente movilización se vivió este 24 de marzo en la ciudad de Corrientes, donde miles de personas participaron de la marcha por el 50° aniversario del último golpe de Estado, en una jornada marcada por la memoria colectiva y el firme reclamo de “Nunca más”.

La convocatoria tuvo como escenario principal la avenida Costanera General San Martín, desde donde la columna, integrada por un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, avanzó hasta el Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9, donde se desarrolló el acto central.

Encabezada por sobrevivientes de la dictadura en Corrientes, la movilización reunió más de cuatro cuadras de manifestantes que marcharon de forma pacífica, sin incidentes, portando banderas, pancartas y consignas vinculadas a la defensa de la democracia.

El recorrido comenzó pasadas las 16 desde la Punta San Sebastián y se extendió a lo largo del paseo costero, en una postal que volvió a mostrar la masiva participación ciudadana que cada año acompaña esta fecha clave para la historia argentina.

Ya en el predio del ex RI9, la jornada culminó con un acto en la explanada del Espacio de Memoria, donde se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones convocantes. Además, el cierre incluyó intervenciones artísticas, entre ellas la presentación del colectivo de percusión La Correntada, que aportó un marco cultural y emotivo al encuentro.

La movilización fue el punto culminante de una agenda de actividades que se desarrollaron en la ciudad en los días previos, incluyendo visitas guiadas al Espacio de Memoria, proyecciones audiovisuales, presentaciones literarias y la muestra permanente “Memorias entrelazadas”.

También formó parte de las acciones la tradicional vigilia, en la que distintas organizaciones esperaron la llegada del 24 de marzo ratificando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

Video Sebastián Toba