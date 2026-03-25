Éxito de ventas de la Canasta Escolar en Corrientes



por Corrientes al Día

A días de su finalización, la Canasta Escolar Correntina 2026 se consolida como una de las políticas más efectivas para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo. El programa logró un incremento del 40% en la venta de unidades respecto al año pasado, impulsado por precios accesibles y previsibilidad en un contexto económico complejo.

El dato más relevante de esta edición fue el sostenimiento de los valores, los kits se mantuvieron al mismo precio que en 2025, gracias a un acuerdo entre el Gobierno provincial encabezado por Juan Pablo Valdés, el Banco de Corrientes, la Federación Económica de Corrientes (FEC) y librerías de toda la provincia. Además, se ofrecieron descuentos cercanos al 30% en comparación con los precios de lista.

El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, destacó que este esquema de articulación público-privada permitió “brindar alivio económico y previsibilidad a miles de hogares correntinos”, al tiempo que garantizó el abastecimiento de productos en todo el territorio.

La propuesta incluyó tres kits, Jardín, Primaria y Secundaria, diseñados en base a las listas escolares y con la participación del Ministerio de Educación. Con un precio unificado de $12.999, la canasta ofreció una relación costo-calidad competitiva, reduciendo significativamente el gasto frente a la compra individual de útiles.

Desde el sector comercial también destacaron el impacto de la iniciativa. La gerente de Librerías Red, Lara Codermatz, señaló que “la propuesta fue muy valorada por los clientes”, y remarcó que los kits de Primaria y Secundaria fueron los más demandados.

Comercios adheridos en toda la provincia

La canasta puede adquirirse hasta el 31 de marzo en distintos puntos de Corrientes, tanto en Capital como en el interior, fortaleciendo el entramado comercial local.

En la ciudad de Corrientes, los comercios adheridos son: Librerías Red (todas sus sucursales), Librería Rivadavia, La Llave del Chaco, Distribuidora Claudio, Casa Cañas, Tinta y Papel, Papelera Marano y Papelera Libertad.

En el interior provincial, también se sumaron numerosos comercios: