Millonario robo a una sucursal de Depot en modo “boqueteros”



por Corrientes al Día

Un audaz golpe delictivo ocurrió en la ciudad de Corrientes el lunes en medio de la tormenta, luego de que una banda de boqueteros concretara un millonario robo en una sucursal del supermercado Depot, ubicada en la zona sur capitalina.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en el local situado sobre avenida Paysandú al 3700, casi calle Iberá, en el barrio Alta Gracia. Según las primeras hipótesis, los delincuentes aprovecharon las intensas lluvias y tormentas eléctricas como cobertura para ocultar los ruidos provocados por las herramientas utilizadas en el ilícito.

De acuerdo con la investigación, los autores realizaron un boquete de precisión en una pared lateral del edificio, que colinda con un terreno baldío cubierto de vegetación. El orificio, de forma circular y ejecutado con notable exactitud, fue hecho justo a la altura donde se encontraba la caja de seguridad del comercio.

Para concretar el golpe, habrían utilizado herramientas pesadas como martillos y cortafierros, logrando acceder directamente al sector donde se guardaba la recaudación del fin de semana. El botín, según fuentes cercanas a la causa, oscilaría entre los 10 y 15 millones de pesos.

El robo fue descubierto cuando los empleados arribaron al local para iniciar la jornada laboral. Al ingresar, se encontraron con un escenario de desorden, escombros en el piso y evidencias claras del ingreso clandestino.

Peritos de la Policía de Corrientes trabajaron en el lugar recolectando pruebas, mientras que los investigadores no descartan que los delincuentes hayan realizado tareas de inteligencia previas. “Es probable que hayan ingresado como clientes para identificar la ubicación exacta de la caja de seguridad”, señalaron fuentes del caso.

La modalidad, el nivel de planificación y la precisión del ataque refuerzan la hipótesis de una banda organizada, que habría estudiado minuciosamente los movimientos del comercio antes de ejecutar el golpe.

La causa continúa en etapa investigativa y, por el momento, no hay detenidos.