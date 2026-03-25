Policías de Corrientes salvaron a un bebé de 2 meses con maniobras de RCP



por Corrientes al Día

El accionar con final feliz se vivió en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Corrientes, donde dos efectivos de la Comisaría Séptima Urbana lograron salvar la vida de un bebé de apenas dos meses tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El hecho ocurrió en la guardia de la dependencia policial, cuando dos personas ingresaron desesperadas con el menor en brazos, quien presentaba serias dificultades para respirar. Ante la urgencia de la situación, los uniformados actuaron de inmediato.

Los efectivos, identificados como el Oficial Auxiliar Pablo Falcón y el Oficial Ayudante Rodrigo Bordón, iniciaron rápidamente maniobras de RCP, logrando reanimar y estabilizar al bebé en cuestión de minutos.

Tras lograr la recuperación inicial del pequeño, y con la colaboración de un transeúnte y un móvil de apoyo, se concretó el traslado de urgencia junto a sus familiares hacia el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde recibió atención médica especializada.

Según se informó, el menor se encuentra en buen estado de salud, gracias a la rápida intervención de los policías. Desde la fuerza destacaron la importancia de la capacitación en primeros auxilios y la pronta reacción del personal.