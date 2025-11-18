Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Suspendieron la presentación de la obra “Marica” en Corrientes

Publicado en noviembre 18, 2025.

Desde el Teatro Oficial Juan de Vera informaron que la función de la obra “Marica” de Pepe Cibrian Campoy, prevista para este viernes 21 de noviembre, se suspendió hasta nuevo aviso. La suspensión de la fecha, de común acuerdo entre el Teatro Vera y el artista, obedece a razones de agenda.

El Teatro Oficial Juan de Vera, en forma conjunta con Pepe Cibrian Campoy, comunicaron la suspensión del unipersonal “Marica”, previsto para este viernes 21 de noviembre en el coliseo correntino. La suspensión de la obra obedece a razones de agenda de Cibrián Campoy, que este año se encuentra abocado a la pre producción de “Drácula Resurrección”, que en 2026 se estrenará en Buenos Aires, además de la producción de una comedia junto a Georgina Barbarrosa y su participación en una serie argentina producida por una de las plataformas más importantes de streaming a nivel Latinoamérica.

Para la temporada 2026 del Teatro Oficial Juan de Vera se prevé el regreso de Pepe Cibrian Campoy con las obras de su autoría, dado su relevancia como dramaturgo, director y actor y el contacto ya establecido con la comunidad de las artes escénicas de Corrientes a través de la Masterclass que brindara este año, además de la puesta en escena de Calígula en el mes de julio, en sintonía con la reapertura y vuelta a la programación de funciones en el Teatro Oficial Juan de Vera.

Las personas que hayan adquirido entradas para “Marica” podrán solicitar el reembolso de las mismas mediante el envío de un correo a la cuenta boletería@teatrovera.com

+ Info

Instagram | @teatroofciialjuandevera

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Alerta en Corrientes: DPEC denuncia cuentas falsas que ofrecen “descuentos del 50%”

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) emitió un alerta ante la aparición de cuentas falsas en Facebook, Instagram, X y WhatsApp que ofrecen supuestos (...)

SEGUIR LEYENDO

Así serán los servicios municipales durante los feriados en Capital

Publicado en noviembre 18, 2025.

La recolección de residuos será normal tanto el 21, como el 24 de noviembre. Habrá guardias en las áreas operativas y no funcionarán la mayoría de las dependencias administrativas. La (...)

SEGUIR LEYENDO

Conducir con una licencia trucha: por qué es un delito penal en Argentina

Publicado en noviembre 18, 2025.

por Corrientes al Día Conducir con una licencia de conducir falsificada no es una infracción menor ni un simple “problema administrativo”. Es un delito penal. Así lo recordó la Agencia (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Economía

Valdés presentó en Nueva Delhi el potencial maderero de Corrientes

Datos Útiles

Conducir con una licencia trucha: por qué es un delito penal en Argentina

Municipales

Concejos Deliberantes: Corrientes, entre las ciudades con menor gasto por habitante

Actualidad

600 policías afectados al Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidades en Corrientes

Datos Útiles

Suspendieron la presentación de la obra “Marica” en Corrientes

Cultura

Epopeya del Iberá estrena en el Vera un espectáculo sin precedentes

Educación

Proponen que los Campus Universitarios de la UNNE generen su propia energía

Tecnología

Cae internet en todo el mundo y afecta a medios, X, ChatGPT y videojuegos por falla de Cloudflare

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.