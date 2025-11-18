Suspendieron la presentación de la obra “Marica” en Corrientes

Desde el Teatro Oficial Juan de Vera informaron que la función de la obra “Marica” de Pepe Cibrian Campoy, prevista para este viernes 21 de noviembre, se suspendió hasta nuevo aviso. La suspensión de la fecha, de común acuerdo entre el Teatro Vera y el artista, obedece a razones de agenda.

El Teatro Oficial Juan de Vera, en forma conjunta con Pepe Cibrian Campoy, comunicaron la suspensión del unipersonal “Marica”, previsto para este viernes 21 de noviembre en el coliseo correntino. La suspensión de la obra obedece a razones de agenda de Cibrián Campoy, que este año se encuentra abocado a la pre producción de “Drácula Resurrección”, que en 2026 se estrenará en Buenos Aires, además de la producción de una comedia junto a Georgina Barbarrosa y su participación en una serie argentina producida por una de las plataformas más importantes de streaming a nivel Latinoamérica.

Para la temporada 2026 del Teatro Oficial Juan de Vera se prevé el regreso de Pepe Cibrian Campoy con las obras de su autoría, dado su relevancia como dramaturgo, director y actor y el contacto ya establecido con la comunidad de las artes escénicas de Corrientes a través de la Masterclass que brindara este año, además de la puesta en escena de Calígula en el mes de julio, en sintonía con la reapertura y vuelta a la programación de funciones en el Teatro Oficial Juan de Vera.

Las personas que hayan adquirido entradas para “Marica” podrán solicitar el reembolso de las mismas mediante el envío de un correo a la cuenta boletería@teatrovera.com

+ Info

Instagram | @teatroofciialjuandevera