Epopeya del Iberá estrena en el Vera un espectáculo sin precedentes

El próximo miércoles será el estreno de la propuesta teatral que lleva, con formato de musical para toda la familia, la serie animada desde la plataforma Corrientes Play al escenario. La realización, apoyada en la visión del gobernador Gustavo Valdés y el compromiso y respaldo del gobierno de Corrientes, cuenta con 32 artistas en escena. El musical reúne tanto a figuras consagradas como a nuevos talentos, con un espectáculo que promete sorprender y conmover con un mensaje de esperanza y amor hacia la identidad y la naturaleza correntina.

“Te invitamos a revivir esta aventura animada que rescata la historia de los animales del Iberá y la importancia de proteger nuestros humedales”, convocan desde las redes sociales de “Epopeya del Iberá” (@epopeyadelibera). Se trata de un llamado para que aquellos que están esperando la puesta en escena del musical en el Teatro Vera, puedan recordar la historia – o conocerla aquellos que no la hayan visto – antes del anhelado momento del estreno. Las funciones de estreno se realizarán los días 26, 27 y 28 de noviembre. Habrá presentaciones especiales para colegios a las 10 y las 15, además de una función para el público en general. Las funciones también serán transmitidas vía streaming.

“La serie, creada por la Productora 2047 en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Corrientes y disponible en Corrientes Play se convirtió en una herramienta de aprendizaje para estudiantes y docentes… ¡y ahora también es la antesala del gran musical!”, aseguran.

La invitación es para mirar los tres capítulos que componen esta serie animada en la plataforma corrientesplay.ar/educaplay, para conocer la historia y los personajes que luego se podrán ver representados en cada una de las funciones, que estrenarán este próximo 26 de noviembre.

La travesía musical basada en la serie animada que fue lanzada en el festival del Chamamé el año pasado y que cuenta con miles de reproducciones en la plataforma CorrientesPlay fue adaptada y será llevada al escenario del coliseo correntino en una serie de funciones que invita a niños y grandes a recorrer las estaciones del humedal, donde fauna y leyendas guaraníes conviven. Mientras los artistas consagrados como Santiago “Bocha” Sheridan y Sofía Morales ensayan junto a nuevos talentos que han sido especialmente seleccionados para la danza, la música y la actuación; durante estos días se prueban los equipos y la tecnología que será utilizada en el espectáculo y que prometen “sorprender y emocionar” a los espectadores.

“Estamos en la cuenta regresiva, con expectativa y mucha emoción”, aseguró Gustavo Carrizo, quien con su experiencia como bailarín y también con su trayectoria de trabajo para plataformas como Netflix y HBO, le imprimieron a su rol de director una mirada “que incluye la visión del lente”, y promete poner en escena un espectáculo “que aún antes de estrenarse ya tiene nivel internacional”, sostuvo.

“Se trata de un trabajo de pre producción y de producción que se sostiene desde hace tiempo, para el armado de esta versión teatral de la mini serie realizada por la Productora 2047. Estamos trabajando con intensidad para ultimar los detalles”, confirmó.

El avance ya está “con gran parte de show plantado, con los artistas. A la vez que se trabaja con las distintas áreas para poner en escena este show musical, atravesado por una hermosa historia, donde se invita al espectador a un viaje tan hermoso como son los Esteros del Iberá, con la riqueza de biodiversidad, abordando una temática que transciende el tema que trata con un mensaje esperanzador y de llamado a la conciencia”, sintetizó. “Estamos todos con mucha expectativa y muy ansiosos”, comentó.

Calidad internacional, compromiso con lo nuestro

Un ciervo de los pantanos, un carpincho, un yetapá, una mona, un lobito de rio, un oso hormiguero, un aguará guazú, un dorado, una garza, y también un mencho y hasta el Pombero son algunos de los protagonistas de esta historia, que nació como una serie animada y fue lanzada durante la Fiesta Nacional del Chamamé del año pasado. Casi de inmediato, los creadores e integrantes de la Productora 2047, contactaron quien querían que fuese el director de una versión que pudiera llevarse al teatro. “La propuesta llega desde Isaac Gómez y Alejandro, allí conocí el trabajo que hacen, su creatividad y el profesionalismo que tienen, y no dude de que la propuesta estaba buena. Acepté de inmediato: contá conmigo, dije. Pero luego, cuando empezó a avanzar el trabajo, me encantó la idea y me entusiasmé aún más”, recuerda Gustavo Carrizo, el director del Musical Epopeya del Iberá, a pocos días del estreno.

“Si bien vengo del mundo de la danza y lo coreográfico, conozco bien el lenguaje teatral, y tengo muchos años de baile con folklore. Todo lo que tiene raíz de identidad y tradición, a uno lo hace vibrar para bien”, sostiene. Así, sintió como un desafío volver a un tema regional con un espectáculo que “es un formato de show family. Y aunque la miniserie está dirigida a niños, encarar un hecho artístico teatral incluye también a los adultos, y nos propusimos aplicar tecnología que pudiera intervenir en esta experiencia. Así, encontramos una vuelta entre la emoción que buscamos transmitir, la conciencia que se pretende fomentar y la tecnología”, resumió el director.

Con una propuesta que nunca antes se había hecho en la provincia, la expectativa por revisar cada detalle antes del estreno y el desafío de conmover a los espectadores “son emociones contagiosas en el equipo”, aseguró. Entre tanto, en el Teatro Vera se compaginan los días y horarios en que los artistas, técnicos, bailarines, músicos y actores podrán hacer sus ensayos directamente sobre las tablas del lugar antes de que llegue el momento de levantar el telón de manera oficial.

Tras haber realizado la adaptación desde la versión original, ahora la idea es que tanto los niños de las escuelas como el público en general puedan disfrutar de la propuesta en el Vera, que promete transformarse en un “ecosistema vivo”, gracias a tecnología que permite la proyección de imágenes, sonidos y realidad aumentada en todo el recinto. “Tiene un fin educativo, pero la puesta en valor de lo cultural y como hecho artístico nos permitió anclarnos en la identidad. Esto luego podrá recorrer distintos puntos de la provincia, y por el formato y el altísimo nivel de la producción y la calidad que buscamos, pone al espectáculo en una calidad internacional. Bien podría hacerse en otro país”, aseguró Carrizo.

A la versión original también se le agregaron personajes, y todos los artistas – que suman más de 30 – son correntinos en su totalidad. “Algunos son nuevos talentos, otros conocidos. Desde la historia viva que representa Santiago Bocha Sheridan, a los chicos que pasaron por un casting virtual y luego seleccionamos en una audición presencial. Contamos con 10 niños, donde el protagonista, sus hermanos y sus amigos son los únicos aliados para ayudar a la naturaleza”, adelantó.

El equipo creativo se completa con la dramaturgia original de Miguel Di Spalatro, composiciones de Ramiro Noguera, Arturo Torres, Guillermo Benítez, Franco Noguera y Aldy Balestra, y coreografías de Luis Marinoni. La producción general está a cargo de Isaac Gómez y Alejandro Machado, con idea y realización integral de la Productora 2047.

Los realizadores definen la obra no solo como un espectáculo, sino como “un acto de amor hacia Corrientes” y “una celebración de nuestra identidad, un abrazo entre tradición y futuro”.