600 policías afectados al Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidades en Corrientes

por Corrientes al Día

El Gobierno de Corrientes confirmó un amplio despliegue de seguridad para el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, que se desarrollará entre el 22, 23 y 24 de noviembre en la capital provincial. Serán 600 los policías asignados a garantizar el orden durante las distintas actividades, que convocarán a decenas de miles de participantes de todo el país.

La definición se tomó este martes por la mañana en una reunión entre autoridades del Ministerio de Seguridad y las organizadoras del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Allí se ajustaron los lineamientos del operativo, que abarcará desde talleres y marchas hasta eventos culturales masivos.

El subsecretario de Seguridad, Osvaldo de los Santos García remarcó que el objetivo principal será asegurar la convivencia pacífica durante las tres jornadas. “Nos reunimos para coordinar las acciones para que la Policía de Corrientes garantice tanto a la gente que vive en la ciudad como a quienes nos van a visitar que reine la paz social. Si no es así, la Policía está preparada para evitar cualquier tipo de conflictos”, señaló.

El funcionario también hizo un llamado expreso al cuidado del patrimonio público: “Lo que pedimos es el no daño a los edificios públicos y emblemáticos que tenemos en Capital. En caso de que se cometa un delito, actuaremos indefectiblemente”. Destacó que el Ministerio trabaja para adaptar el sistema de seguridad a las dimensiones del evento, sin descuidar el resto de los movimientos y actividades previstas en la ciudad.

De los Santos García advirtió además sobre la posibilidad de desbordes: “Los excesos no llevan a buen puerto, nadie está exento y no tenemos garantías en esos casos”. Aun así, afirmó que el operativo está diseñado para responder de manera inmediata ante cualquier incidente.

El 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres es uno de los eventos más grandes del movimiento feminista en Argentina. Se espera la llegada de más de 70 mil mujeres, lesbianxs, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries, que durante tres días participarán de talleres, actividades artísticas, debates, intervenciones y marchas para visibilizar las problemáticas que atraviesan en su vida cotidiana.