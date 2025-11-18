Bella Vista: 47 proyectos participarán en el Presupuesto Participativo 2025

El equipo a cargo del programa Presupuesto Participativo de Bella Vista brindó una conferencia de prensa en el salón Yapeyú del edificio municipal. El encuentro estuvo encabezado por la intendente Noelia Bazzi, el viceintendente Andrés Sánchez, la secretaria de Planificación Estratégica Belén Almirón y el coordinador del programa Cristian Luxen, con la presencia de referentes de los proyectos y medios de prensa.

Durante la presentación, las autoridades anunciaron que 47 proyectos participarán en esta edición, distribuidos en cuatro ejes temáticos, que serán sometidos a votación por parte de los vecinos habilitados.

Sistema de votación digital y puntos de registro

Se informó que esta semana se están generando los códigos de acceso para quienes deseen emitir su voto de manera digital. Para ello, cada votante puede realizar el trámite en los siguientes cuatro puntos habilitados:

Oficina de Planificación Estratégica de la Municipalidad

Dirección de Educación en la Casa de la Cultura

Colegio Secundario del Barrio Norte

Oficina del Presupuesto Participativo, en el SUM de María Auxiliadora

La atención será de lunes a viernes de 8 a 12, y por la tarde de 17 a 19:30. En la Casa de la Cultura, por la tarde, el horario comenzará a las 16, los días lunes, miércoles y viernes, en principio.

Para completar el registro, los vecinos deberán presentarse con su DNI y un correo electrónico propio, este código servirá para futuras ediciones del Presupuesto Participativo. El voto digital estará habilitado desde el próximo lunes a las 7 de la mañana hasta el sábado 29 a las 00 horas.

Jornada de votación presencial

El domingo 30 de noviembre, de 8 a 18, también se podrá votar de manera presencial en:

Casa de la Cultura

Oficina del Presupuesto Participativo

Colegio del Barrio Norte

En la zona rural, los puntos habilitados serán las siguientes instituciones educativas: Escuela 779, Escuela 412, Escuela 707, Escuela 22 “Independencia” y Escuela 21 Merello. En todos los casos, el votante deberá presentarse con su DNI.

Las autoridades recordaron que todos los ciudadanos de Bella Vista mayores de 14 años están habilitados para participar del proceso.

La Municipalidad destacó la importancia de la participación vecinal en la definición de prioridades comunitarias y convocó a la comunidad a involucrarse activamente en esta nueva edición del Presupuesto Participativo. Para conocer cada uno de los proyectos pueden acceder a través de https://bellavistadigital.com.ar/