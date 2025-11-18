Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Intensa búsqueda de un menor que ingresó al río Paraná y desapareció

Publicado en noviembre 18, 2025.

por Corrientes al Día

Un amplio operativo de la Policía de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina se desplegó este lunes por la tarde en las aguas del río Paraná, luego de que un menor de 15 años desapareciera en la zona conocida como La Tosquera. El hecho habría ocurrido alrededor de las 16:30, cuando un grupo de tres adolescentes se encontraba jugando en la costa.

Según los primeros testimonios, el chico de 15 años ingresó al río intentando rescatar a un amigo que se habría estado ahogando. La tía del menor desaparecido, Laura, relató que su sobrino no logró salir a la superficie debido a los pozos característicos del sector, mientras que el otro adolescente pudo ponerse a salvo.

Un pescador que se encontraba en la zona advirtió la situación y trató de auxiliarlo pero la fuerza de la corriente y la profundidad del área impidieron el rescate. El chico desapareció rápidamente ante los ojos de quienes presenciaron la escena.

Al recibir el llamado de emergencia, personal de Prefectura se hizo presente con una moto de agua y comenzó las tareas de rastrillaje. La búsqueda se centra en un sector del Paraná que presenta desniveles bruscos y remolinos, lo que complica las tareas de los rescatistas.

La denuncia fue asentada como “Emergencias / Menor Desaparecido” en la Comisaría Decimoquinta, con intervención del móvil C-517. Las autoridades judiciales dispusieron que, por el momento, no se inicien acusaciones mientras se mantiene el foco en la localización del adolescente.

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Abrieron 184 encomiendas donde se enviaban 287 neumáticos extranjeros

Publicado en noviembre 19, 2025.

Las mismas habían sido interdictadas sobre la Ruta Nacional N° 14, en diferentes procedimientos de Gendarmería. La mercadería se encuentra valuada en 28.700.000 pesos argentinos. Los gendarmes del Escuadrón 57 (...)

SEGUIR LEYENDO

Militar correntino murió de un disparo en un cuartel de Misiones

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día Investigan la muerte del sargento Gonzalo “El Tigre” Tuama, de 39 años, quien falleció tras recibir un disparo con su propio fusil FAL dentro de las (...)

SEGUIR LEYENDO

Gastón Guillemet, el prófugo más buscado por engañar y prostituir a adolescentes

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día La Justicia lo busca desde hace más de un año y medio. Las alertas están vigentes en todo el país y también en el exterior. Sin (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Economía

Valdés presentó en Nueva Delhi el potencial maderero de Corrientes

Datos Útiles

Conducir con una licencia trucha: por qué es un delito penal en Argentina

Municipales

Concejos Deliberantes: Corrientes, entre las ciudades con menor gasto por habitante

Actualidad

600 policías afectados al Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidades en Corrientes

Datos Útiles

Suspendieron la presentación de la obra “Marica” en Corrientes

Cultura

Epopeya del Iberá estrena en el Vera un espectáculo sin precedentes

Educación

Proponen que los Campus Universitarios de la UNNE generen su propia energía

Tecnología

Cae internet en todo el mundo y afecta a medios, X, ChatGPT y videojuegos por falla de Cloudflare

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.