Intensa búsqueda de un menor que ingresó al río Paraná y desapareció

por Corrientes al Día

Un amplio operativo de la Policía de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina se desplegó este lunes por la tarde en las aguas del río Paraná, luego de que un menor de 15 años desapareciera en la zona conocida como La Tosquera. El hecho habría ocurrido alrededor de las 16:30, cuando un grupo de tres adolescentes se encontraba jugando en la costa.

Según los primeros testimonios, el chico de 15 años ingresó al río intentando rescatar a un amigo que se habría estado ahogando. La tía del menor desaparecido, Laura, relató que su sobrino no logró salir a la superficie debido a los pozos característicos del sector, mientras que el otro adolescente pudo ponerse a salvo.

Un pescador que se encontraba en la zona advirtió la situación y trató de auxiliarlo pero la fuerza de la corriente y la profundidad del área impidieron el rescate. El chico desapareció rápidamente ante los ojos de quienes presenciaron la escena.

Al recibir el llamado de emergencia, personal de Prefectura se hizo presente con una moto de agua y comenzó las tareas de rastrillaje. La búsqueda se centra en un sector del Paraná que presenta desniveles bruscos y remolinos, lo que complica las tareas de los rescatistas.

La denuncia fue asentada como “Emergencias / Menor Desaparecido” en la Comisaría Decimoquinta, con intervención del móvil C-517. Las autoridades judiciales dispusieron que, por el momento, no se inicien acusaciones mientras se mantiene el foco en la localización del adolescente.