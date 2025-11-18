Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Sauce: desmantelan hospedaje que organizaba salidas de caza ilegal

Publicado en noviembre 18, 2025.


por Corrientes al Día

En un operativo coordinado y respaldado por una orden judicial, la Policía de Corrientes allanó una cabaña ubicada en la 4ª sección de Sauce, sobre la Ruta Provincial Nº 23, que funcionaba como hospedaje para cazadores ilegales. El procedimiento permitió secuestrar un importante arsenal y equipamiento especializado utilizado para la caza furtiva en campos privados y caminos rurales de la zona.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce, en conjunto con la Unidad Fiscal Rural interviniente, en el marco de una investigación que continúa en trámite. Según informaron fuentes policiales, el lugar servía como base para organizar salidas de caza nocturnas sin autorización, incluso utilizando silenciadores para evitar ser detectados, una práctica totalmente prohibida por la normativa vigente.

Durante la requisa, los uniformados incautaron fusiles equipados con miras telescópicas y silenciadores, visores nocturnos, cartuchos y vainas servidas, además de indumentaria mimetizada, linternas, cuchillos y diversos accesorios vinculados a la actividad de caza ilegal. Todo el material fue trasladado a la dependencia policial para su análisis y para continuar con las actuaciones correspondientes.

La investigación busca determinar el grado de participación de los responsables del hospedaje y de las personas que participaban de las salidas furtivas. Desde la fuerza provincial remarcaron que estos operativos forman parte de una estrategia integral para proteger la fauna silvestre y combatir prácticas clandestinas que afectan directamente al ecosistema rural de Sauce y sus alrededores.

