Valdés recibió a estudiantes de la UNNE y respaldó la Marcha Federal Universitaria

El gobernador Gustavo Valdés abrió las puertas de Casa de Gobierno recibió a estudiantes de la agrupación Franja Morada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Durante el encuentro, dialogaron sobre la Marcha Federal Universitaria, que se realizará esta tarde en todo el país, y sobre la importancia de defender la educación pública.

Tras la reunión, Valdés compartió en su cuenta de X que coincidieron en que “la universidad es sostén de una sociedad que aspira a progresar: en sus aulas, que garantizan igualdad de oportunidades, se forman profesionales que impulsan el desarrollo social”. De esta manera, el mandatario provincial ratificó su apoyo a la movilización estudiantil y a la necesidad de sostener el financiamiento universitario como pilar del futuro.

Los representantes de Franja Morada Derecho destacaron que mantienen un diálogo fluido con el gobernador. Wanda Rivero, secretaria adjunta de la agrupación, señaló que la comunicación con el mandatario es “permanente” y que además de la marcha conversaron sobre los talleres que vienen desarrollando y las perspectivas a futuro que proyectan como organización estudiantil.

Los estudiantes de la UNNE se sumarán a la Marcha Federal Universitaria, convocada para defender el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. Con banderas y consignas, buscan concientizar a la comunidad sobre el rol de las universidades en la formación de profesionales y en la construcción de una sociedad más justa.