Noelia Bazzi participó de la distinción a docentes destacados de Corrientes

Publicado en septiembre 17, 2025.

La intendente de Bella Vista Noelia Bazzi, participó en el acto de reconocimiento a docentes destacados de la provincia, realizado en la Casa de Gobierno en la ciudad de Corrientes.  La mandataria felicitó a todos los docentes premiados y en especial a la docente bellavistense María de los Ángeles Herrera quien recibió por segundo año consecutivo esta distinción.

El acto estuvo encabezado por el gobernador de la provincia Gustavo Valdés, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y la ministra de Educación Práxedes López. Durante la ceremonia, un total de 23 educadores de distintas localidades recibieron distinciones por sus proyectos y énfasis en la educación.

María de los Ángeles Herrera, se desempeña en la Escuela Técnica “Juan Esteban Martínez”. El proyecto por el cual fue galardonada se denominó “Morry Cream”, consistió en la elaboración de un puré de morrón rojo, producto de gran relevancia en la producción regional.

Además de ser docente con más de 14 años de trayectoria, Herrera es Ingeniera Química y profesora universitaria, junto a sus alumnos obtuvieron hace unas semanas el tercer puesto en el concurso Emprender U por este producto. En el mencionado concurso también presentaron “Powerbat” una barra a base de harina de mandioca sin conservantes. 

