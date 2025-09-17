Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Un motociclista murió tras chocar contra un camión en la Ruta 123

Publicado en septiembre 17, 2025.

Un nuevo siniestro vial ocurrió la madrugada de este miércoles cuando un hombre que se desplazaba en motocicleta murió en el acto tras colisionar contra un camión sobre la Ruta Nacional N.º 123, a la altura de la localidad correntina de Chavarría.

De acuerdo con los primeros informes policiales, el motociclista circulaba por la traza nacional cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un vehículo de gran porte. El choque fue de tal magnitud que la víctima perdió la vida en el lugar.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no fue confirmada oficialmente. Personal de la Comisaría local, junto a peritos viales y efectivos de Gendarmería, trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y recabar pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

La ruta permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas mientras se llevaban adelante las tareas de rigor. El cuerpo del motociclista fue trasladado a la morgue para su reconocimiento e investigaciones posteriores.

Con información de cadena FM San Pedro

