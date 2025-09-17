La UNNE lanza una Diplomatura en Deportes Electrónicos junto a DEVA

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) avanza en un terreno innovador al anunciar, junto a la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), la creación de una Diplomatura Universitaria en Deportes Electrónicos. Se trata de un hito académico que busca posicionar a la región en la formación profesional vinculada al mundo de los videojuegos y los esports, una industria global en plena expansión.

El rector de la UNNE, doctor Omar Larroza, firmó el convenio de cooperación con el presidente de DEVA, Guillermo Vázquez, en un encuentro donde también participaron la presidenta de la Comisión de Desarrollo Federal de la DEVA, Pamela Giselle Van-Ek, y la directora ejecutiva de UNNE Virtual, María Graciela Fernández, entre otros.

La alianza permitirá desarrollar actividades conjuntas en investigación, deporte, cultura, tecnología, innovación y turismo, siempre con la mirada puesta en el fenómeno de los deportes electrónicos. Según Fernández, la diplomatura “será totalmente online a través de la plataforma UNNE Virtual, interdisciplinaria y con la participación de docentes de distintos campos, además de expertos de DEVA”.

Formación académica en un sector de gran proyección

El programa académico está orientado a la formación de recursos humanos en esports, especialmente en la organización de torneos y campeonatos de videojuegos electrónicos. La directora de UNNE Virtual subrayó que la propuesta busca preparar a profesionales capaces de adaptarse a un sector donde confluyen competencias cognitivas, sociales y tecnológicas.

“Existen federaciones internacionales que regulan el diseño, desarrollo y bienestar de quienes integran equipos de deportes electrónicos. La idea es formar especialistas capaces de desempeñarse en este ecosistema”, destacó Fernández.

La UNNE aporta su solidez académica, mientras que DEVA suma experiencia y reconocimiento en el ámbito educativo de los esports. Juntas, ambas instituciones consolidan una propuesta inédita en la región, con proyección nacional e internacional.

La industria de los videojuegos: mucho más que entretenimiento

El universo de los videojuegos y deportes electrónicos representa hoy una de las industrias culturales y de entretenimiento más importantes del mundo. Además de generar millones de dólares en ingresos, fomenta el desarrollo de habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento estratégico, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva.

En este sentido, la diplomatura busca no solo formar a profesionales técnicos, sino también a líderes capaces de comprender la transformación digital del deporte y la cultura contemporánea.

¿Qué es DEVA?

La Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA) es pionera en Latinoamérica en educación sobre esports. En 2017 lanzó junto a la Universidad de Palermo el primer programa educativo en la materia, y en 2020 presentó la primera diplomatura reconocida por la CONAE en la Universidad Nacional de Río Negro.

Además, cuenta con el aval de federaciones internacionales como la Global Esports Federation (Singapur), la International Esports Federation (Corea del Sur) y es miembro de la NASEF, una red que agrupa a más de 200 organizaciones educativas del mundo especializadas en esports.

Desde UNNE Virtual adelantaron que, una vez completadas las instancias administrativas, se publicarán las fechas y canales de inscripción para la primera cohorte de esta Diplomatura Universitaria en Deportes Electrónicos.