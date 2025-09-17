Santo Tomé: hallaron muerto al hombre que era intensamente buscado

La Policía de Corrientes confirmó el hallazgo sin vida de Alberto Camargo, de 55 años, quien se encontraba desaparecido desde el 26 de agosto y era intensamente buscado en la localidad correntina de Santo Tomé.

El cuerpo de Camargo fue encontrado en un área rural del departamento, en estado de descomposición. Según las primeras pericias, no se observaron signos de violencia. Sin embargo, las circunstancias de su muerte aún son materia de investigación.

La desaparición había sido denunciada oportunamente por una persona de apellido Jani, lo que activó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron distintas áreas de la Policía de Corrientes. Durante semanas se realizaron rastrillajes y tareas de investigación para dar con su paradero.

Por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde se le practicará la autopsia médico-legal con el fin de establecer con precisión las causas del deceso. En tanto, la Comisaría jurisdiccional continúa con las diligencias pertinentes bajo supervisión de la Justicia.