Emotiva misa por la novena de la Virgen de la Merced

En el marco de la novena que se viene realizando en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced, el Gobierno de la provincia junto al Municipio, participaron de una misa especial celebrada en la Iglesia homónima. La ceremonia, presidida por el presbítero Javier Romero, se ofreció por las intenciones de las autoridades provinciales y municipales.

En este contexto, la comunidad de fieles se reunió para participar de la tradicional misa en honor a la Virgen de la Merced, Patrona de la ciudad. En esta ocasión, la celebración tuvo un significado especial, ya que se rezó por las intenciones del Gobierno provincial y municipal, destacando el compromiso de ambas administraciones con la fe y la vida espiritual de la comunidad.

El oficio religioso estuvo a cargo del presbítero Javier Romero, quien invitó a la ciudadanía a unirse en oración y agradecimiento. De esta manera, el Gobierno provincial acompañó una vez más las festividades patronales, fortaleciendo su cercanía con las instituciones religiosas y los vecinos en un momento de profunda devoción.

En la ocasión, participó el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, junto a ministros provinciales y autoridades municipales, para acompañar la celebración religiosa en honor a la Virgen, y renovar el compromiso de trabajar junto a la comunidad y fortalecer los lazos institucionales en un marco de fe y tradición.

En este contexto, el ministro de Justicia de la provincia, Juan José Desimoni, antes de ingresar al templo manifestó que “como cada año acá acompañando a la feligresía de Corrientes y sobre todo a los devotos de la Virgen de la Merced, patrona de nuestra ciudad”; y destacó para terminar que “venimos en principio a agradecer a la Virgen por todo lo que podemos hacer en nombre de la gente y por otro lado también, a pedirle protección porque creo que todos los que somos creyentes tenemos que estar cerca de nuestra Madre y la Virgen de la Merced es para nosotros muy especial” concluyó.

Cabe resaltar que, la Virgen de la Merced es la patrona jurada de la ciudad y también fue declarada generada del Ejército Argentino. Su festividad se celebra el 24 de septiembre y está vinculada al patronazgo de la ciudad, al trabajo, contra las calamidades y a la protección de los cautivos.

La Iglesia de la Merced de Corrientes es una de las más antiguas de la ciudad, y cuenta, además, con un fuerte valor arquitectónico, patrimonial e histórico. Allí, desde 2.007, se encuentran los restos de las Cautivas Correntinas en cofres de mármol.